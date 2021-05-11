Món quà ý nghĩa của Vinamilk & Quỹ sữa vươn cao Việt Nam dành cho trẻ em khó khăn giữa dịch Covid-19

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với thông điệp “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” và “Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản”, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã chính thức khởi động hành trình năm 2021 với việc công bố trao 1,7 triệu ly sữa cho 19.000 trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 26 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị là 12,5 tỷ đồng.

Bà Lê Tuyết Mai, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hành trình 14 năm qua của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã tạo cơ hội cho hàng trăm ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước được uống sữa, qua đó góp phần giúp các em tăng cường sức khỏe , phát triển khỏe mạnh và sống hạnh phúc như mọi trẻ em bình thường khác.

Trong đó, có gần 31.000 ly sữa đã được quy đổi từ sự ủng hộ của cộng đồng mạng qua chiến dịch online “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” được Vinamilk tổ chức trong tháng 4 vừa qua. Với mục tiêu lan tỏa thông điệp về hạnh phúc và qua đó chung tay cùng Vinamilk mang đến thêm nhiều ly sữa bổ dưỡng cho trẻ em kém may mắn, chiến dịch này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Vinamilk khi đã đồng hành xuyên suốt với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, luôn kiên trì với sứ mệnh “để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày”. Điều này lại càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh Covid như hiện nay”, bà Tuyết Mai chia sẻ thêm.

Trong 14 năm qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng sữa cho hơn 479 ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước

Vinamilk, đơn vị đồng hành duy nhất cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam từ những ngày đầu cho biết công ty luôn chú trọng đến các hoạt động cộng đồng, đặc biệt thông qua việc chăm sóc dinh dưỡng nhằm tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn cho các thế hệ người Việt.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc chi nhánh công ty Vinamilk tại Hà Nội nhấn mạnh: “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là chương trình được Vinamilk dành rất nhiều tâm huyết. Vì vậy, Vinamilk cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh của chương trình đó là giúp cho mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa, để các em được lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc, tiếp thêm động lực để các em thực hiện được các ước mơ của mình và vươn cao hơn nữa trong tương lai.”

Sự hỗ trợ kịp thời và những ly sữa bổ dưỡng từ Quỹ sữa và Vinamilk sẽ đem đến cho các em sự chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn, giúp các em duy trì và tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Được biết, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk sẽ tiến hành trao tặng sữa cho 26 địa phương trên cả nước, trong đó có cả những địa phương phát hiện các ca lây nhiễm Covid-19 nhưHà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hưng Yên, Nghệ An…

Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, dù gặp nhiều trở ngại hơn, nhưng Quỹ sữa và Vinamilk vẫn đảm bảo sữa được trao tận tay các trẻ em khó khăn

Để bảo đảm cho việc giao nhận sữa được diễn ra xuyên suốt, an toàn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến như hiện nay, Vinamilk đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác này với việc tuân thủ các qui định phòng chống dịch một cách chặt chẽ từ khâu sản xuất sản phẩm đến khâu vận chuyển. Từ các nhà máy của Vinamilk, những ly sữa sẽ nhanh chóng tỏa đi khắp mọi miền đến cho các em nhỏ. Hy vọng những món quà đặc biệt từ Vinamilk không chỉ tăng cường thêm dinh dưỡng, sức khỏe cho các em trong dịch bệnh, mà còn giúp các em thêm hạnh phúc khi cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.