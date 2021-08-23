Mới: TP.HCM bổ sung thêm đối tượng được ra đường từ 0 giờ ngày 23/8

Xã hội 23/08/2021 10:42

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn số 2800, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết Phụ lục số 1 Công văn 2796 ngày 21/8 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23/8 đến ngày 6/9.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tại Công văn 2800 mới ban hành, UBND TP.HCM điều chỉnh, bổ sung nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp.

Cụ thể như sau:

- UBND TP.HCM bổ sung thêm người lao động thuộc các đơn vị của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; lực lượng tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hóa; người dân về quê theo kế hoạch; người đi thu gom rác dân lập; lực lượng kiểm dịch động, thực vật...

- Người dân ở "vùng xanh" đi chợ trên địa bàn theo quy định sẽ không còn được cấp giấy lưu thông mà chỉ còn người đi chợ thay.

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TP.HCM bổ sung đối tượng được ra đường từ 0 giờ ngày 23/8 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngày 21/8, ông Lê Hoà Bình - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã ký ban hành Công văn số 2796/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

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