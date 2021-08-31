Mới: Người dân có thể xin cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế ở địa phương khác

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 2701/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin.

Theo đó, để tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi công tác, học tập, du lịch… ở địa phương khác bị mất thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ bảo hiểm y tế bị rách, nát, hỏng,… có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (không thay đổi thông tin) để khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" và sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng này để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, không thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy.

BHXH Việt Nam gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không thay đổi thông tin cho người dân ở địa phương khác - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế không sử dụng thiết bị di động thông minh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy theo mẫu thẻ bảo hiểm y tế ban hành tại quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 3/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới).

Thời hạn giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người tham gia BHYT được chăm sóc quyền lợi thế nào trong điều trị COVID-19? Người tham gia BHYT, khi đi khám chữa bệnh, khi phải sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế liên quan đến phòng chống COVID-19, nếu các dịch vụ đó không thuộc ngân sách đảm bảo, sẽ được quỹ BHYT chi trả theo quy định.

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