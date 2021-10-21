Mới: Địa phương có cấp độ dịch mức 1 và 2 được mở lại du lịch 100% công suất

Một trong những yêu cầu cụ thể đối với cơ sở kinh doanh du lịch là phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày.

Theo VTV đưa tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn tạm thời viêc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Cụ thể, đối với hoạt động du lịch, hướng dẫn quy định cụ thể việc yêu cầu xét nghiệm đối với từng cấp độ dịch, từng đối tượng và quy định tỷ lệ công suất hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh du lịch ở từng địa bàn theo từng cấp độ.

Theo đó, nơi có dịch cấp độ 1 và 2 thì hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất, địa bàn có dịch cấp độ 3, chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người. Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động với không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và dịch vụ khác thực hiện theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa: TTXVN Địa bàn có dịch cấp độ 4 phải dừng hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch; dừng tổ chức sự kiện tập trung trong nhà trên 20 người; dừng các chương trình du lịch trong địa bàn, đi và đến địa bàn này. Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp và dịch vụ khác thực hiện theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế địa phương. Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách với công suất trên 30% thì không đón khách mới. Một trong những yêu cầu cụ thể đối với cơ sở kinh doanh du lịch là phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia.

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