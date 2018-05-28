Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 15/5/2018. Nguyễn Thị Thu Thảo (20 tuổi, ngụ thôn Uất Mậu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang cùng nhóm bạn trên đường đi học về. Khi gần về đến nhà thì gặp người dân đang phơi lúa trên đường. Thảo điều khiển chiếc xe của mình tránh chỗ lúa phơi thì không may bị ngã ra đường.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì vết thương quá nặng, đe dọa đến tính mạng nên Thảo nhanh chóng được chuyển qua bệnh viện Trung ương Huế.

Cùng thời điểm đó, Thảo bị một chiếc ô tô chạy cùng chiều tông phải rồi kéo lê hàng chục mét.

Bác sỹ kết luận Thảo bị gãy xương đùi, chấn thương sọ não. Cần phải phẫu thuật gấp để đưa não ra ngoài, nuôi nhân tạo. Đợi khi Thảo tỉnh lại sẽ tiến hành phẫu thuật, cấy ghép lại não.

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày gặp nạn, Thảo vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sỹ chưa thể nói trước được điều gì. Người thân của Thảo như ngồi trên đống lửa, từng ngày, từng giờ ngóng trông tin trong nước mắt.

Mịt mờ tương lai

Thảo là con út trong gia đình có hai anh em. Người anh trai hiện đã lập gia đình và làm công nhân tận miền Nam. Trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Thảo đang là sinh viên năm thứ 2, trường cao đẳng y Huế. Nhà cách trường không xa nên Thảo chịu khó ngày hai buổi chạy xe đi học để tranh thủ phụ giúp cha mẹ việc nhà cửa.

Gần nửa tháng trôi qua, Thảo vẫn trong tình trạng hôn mê vì ảnh hưởng não nặng - Ảnh: Thúy Hằng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đều không có việc làm ổn định. Để trang trải cuộc sống, cha mẹ Thảo làm thuê làm mướn khắp nơi. Ông Nguyễn Đình Thọ (53 tuổi, bố Thảo) làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Công việc bấp bênh, nắng làm, mưa nghỉ nên thu nhập cũng không đều đặn. Đã nhiều năm nay, vì sức khỏe yếu, không thể bươn chải, làm việc như trước nên bà Lê Thị Phương (49 tuổi, mẹ Thảo) đi làm giúp việc nhà cho một gia đình ngay trên tỉnh với đồng lương eo hẹp.

Từ ngày Thảo gặp nạn, vợ chồng bà Phương cùng người con trai bỏ hết công việc để ngày đêm túc trực, ngóng trông tin tức. Ai nấy đều mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của con gái. Lo sự nghiệp học hành của con sẽ dở dang, tương lai mịt mờ.

Hình ảnh cô nữ sinh xinh xắn trước khi gặp nạn - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Thời điểm này người dân quê tôi đang tập trung thu hoạch lúa. Một số người dân không có sân hoặc sân đã bị che chắn bằng mái tôn nên đưa lúa ra ngoài đường cái phơi.

Đoạn đường em gái tôi gặp nạn rộng hơn 4m. Từ đầu mùa gặp đến nay dân vẫn phơi lúa bình thường, người lưu thông trên đường thường tránh lúa phơi nên phải lấn đường theo. Con gái tôi cũng vì tránh lúa mà gặp nạn như vậy. Đã gần nửa tháng trôi qua rồi mà con vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình tôi biết phải làm như thế nào để cứu con đây", ông Thọ buồn bã chia sẻ.

Ngồi túc trực bên con gái, đôi mắt bà Phương thâm quầng, trĩu nặng. Bà cho biết, ngày nhận được tin con báo trúng tuyển vào trường cao đẳng Y, bà rất vui mừng khi nghĩ đến tương lai con gái đang rộng mở phía trước. Hi vọng Thảo sẽ thoát khỏi cảnh lao động chân tay cực nhọc mà cha mẹ đã trải qua. Vậy mà giờ đây, bà thắt ruột khi chứng kiến con nằm bất động trên giường bệnh.

"Họa này sao không để tôi gánh thay con. Cuộc đời con gái tôi còn dài, còn cả tương lai phía trước. Chỉ mong con có đủ nghị lực vượt qua, sớm bình phục trở về để tiếp tục thực hiện ước mơ. Rồi còn làm vợ, làm mẹ nữa", bà Phương khóc nghẹn.