Mịt mờ tương lai của nữ sinh trường y bị xe tông nguy kịch vì tránh lúa phơi trên đường

Xã hội 28/05/2018 10:49

Trên đường đi học về, vì tránh lúa phơi trên đường cái, Thảo ngã ra đường, không may bị xe khách tông, kéo lê hàng chục mét.

Nguy kịch vì tránh lúa phơi trên đường

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 15/5/2018. Nguyễn Thị Thu Thảo (20 tuổi, ngụ thôn Uất Mậu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang cùng nhóm bạn trên đường đi học về. Khi gần về đến nhà thì gặp người dân đang phơi lúa trên đường. Thảo điều khiển chiếc xe của mình tránh chỗ lúa phơi thì không may bị ngã ra đường.

Mịt mờ tương lai của nữ sinh trường y bị xe tông nguy kịch vì tránh lúa phơi trên đường - Ảnh 1
Vì tránh lúa phơi trên đường, Thảo gặp tai nạn nguy kịch - Ảnh: Thúy Hằng

Cùng thời điểm đó, Thảo bị một chiếc ô tô chạy cùng chiều tông phải rồi kéo lê hàng chục mét.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì vết thương quá nặng, đe dọa đến tính mạng nên Thảo nhanh chóng được chuyển qua bệnh viện Trung ương Huế.

Bác sỹ kết luận Thảo bị gãy xương đùi, chấn thương sọ não. Cần phải phẫu thuật gấp để đưa não ra ngoài, nuôi nhân tạo. Đợi khi Thảo tỉnh lại sẽ tiến hành phẫu thuật, cấy ghép lại não.

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày gặp nạn, Thảo vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sỹ chưa thể nói trước được điều gì. Người thân của Thảo như ngồi trên đống lửa, từng ngày, từng giờ ngóng trông tin trong nước mắt.

Mịt mờ tương lai

Thảo là con út trong gia đình có hai anh em. Người anh trai hiện đã lập gia đình và làm công nhân tận miền Nam. Trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Thảo đang là sinh viên năm thứ 2, trường cao đẳng y Huế. Nhà cách trường không xa nên Thảo chịu khó ngày hai buổi chạy xe đi học để tranh thủ phụ giúp cha mẹ việc nhà cửa.

Mịt mờ tương lai của nữ sinh trường y bị xe tông nguy kịch vì tránh lúa phơi trên đường - Ảnh 2
Gần nửa tháng trôi qua, Thảo vẫn trong tình trạng hôn mê vì ảnh hưởng não nặng - Ảnh: Thúy Hằng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đều không có việc làm ổn định. Để trang trải cuộc sống, cha mẹ Thảo làm thuê làm mướn khắp nơi. Ông Nguyễn Đình Thọ (53 tuổi, bố Thảo) làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Công việc bấp bênh, nắng làm, mưa nghỉ nên thu nhập cũng không đều đặn. Đã nhiều năm nay, vì sức khỏe yếu, không thể bươn chải, làm việc như trước nên bà Lê Thị Phương (49 tuổi, mẹ Thảo) đi làm giúp việc nhà cho một gia đình ngay trên tỉnh với đồng lương eo hẹp.

Từ ngày Thảo gặp nạn, vợ chồng bà Phương cùng người con trai bỏ hết công việc để ngày đêm túc trực, ngóng trông tin tức. Ai nấy đều mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của con gái. Lo sự nghiệp học hành của con sẽ dở dang, tương lai mịt mờ.

Mịt mờ tương lai của nữ sinh trường y bị xe tông nguy kịch vì tránh lúa phơi trên đường - Ảnh 3
Hình ảnh cô nữ sinh xinh xắn trước khi gặp nạn - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Thời điểm này người dân quê tôi đang tập trung thu hoạch lúa. Một số người dân không có sân hoặc sân đã bị che chắn bằng mái tôn nên đưa lúa ra ngoài đường cái phơi.

Đoạn đường em gái tôi gặp nạn rộng hơn 4m. Từ đầu mùa gặp đến nay dân vẫn phơi lúa bình thường, người lưu thông trên đường thường tránh lúa phơi nên phải lấn đường theo. Con gái tôi cũng vì tránh lúa mà gặp nạn như vậy. Đã gần nửa tháng trôi qua rồi mà con vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình tôi biết phải làm như thế nào để cứu con đây", ông Thọ buồn bã chia sẻ.

Ngồi túc trực bên con gái, đôi mắt bà Phương thâm quầng, trĩu nặng. Bà cho biết, ngày nhận được tin con báo trúng tuyển vào trường cao đẳng Y, bà rất vui mừng khi nghĩ đến tương lai con gái đang rộng mở phía trước. Hi vọng Thảo sẽ thoát khỏi cảnh lao động chân tay cực nhọc mà cha mẹ đã trải qua. Vậy mà giờ đây, bà thắt ruột khi chứng kiến con nằm bất động trên giường bệnh.

"Họa này sao không để tôi gánh thay con. Cuộc đời con gái tôi còn dài, còn cả tương lai phía trước. Chỉ mong con có đủ nghị lực vượt qua, sớm bình phục trở về để tiếp tục thực hiện ước mơ. Rồi còn làm vợ, làm mẹ nữa", bà Phương khóc nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả, xin liên hệ:

Nguyễn Đình Thuận (anh trai của Thảo), số điện thoại: 0965447093 

Đau đáu khát vọng của người mẹ đơn thân có khuôn mặt dị dạng sau tai nạn giao thông

Đau đáu khát vọng của người mẹ đơn thân có khuôn mặt dị dạng sau tai nạn giao thông

19 tuổi, chị Thơm bị tai nạn giao thông khiến khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Hàng chục năm qua, khát vọng tìm lại khuôn mặt của người mẹ đơn thân này vẫn luôn cháy bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông hoàn cảnh bi đát hoàn cảnh thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày