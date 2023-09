Liên quan đến vụ việc 3 người trong gia đình thương vong bất thường tại Tây Ninh, mới đây cơ quan công an đã hé lộ thông tin về nghi phạm.

Sáng nay (25/6), thượng tá Nguyễn Hai Mừng (Trưởng phòng tham mưu CA tỉnh Tây Ninh) cho biết trên Tiền phong rằng qua điều tra ban đầu, công an xác định vụ án mạng ở Tây Ninh khiến 3 người trong gia đình thương vong vào ngày 24/6 là do mâu thuẫn gia đình.

Cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua, Công an xã Tân Hội nhận được tin báo từ người dân rằng tại gia đình bà Huỳnh Thị Muội (sinh năm 1972) xảy ra án mạng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một con dao cùng vết máu và nhiều vết giằng co. Bà Muội được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người. Ngoài ra còn có hai người khác bị thương là con rể Phan Văn Tâm (sinh năm 1981) bị nhiều vết đâm trên người và vợ là Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1992, con gái bà Muội) bị 1 vết đâm sau vai.

Con dao gây án được phát hiện tại hiện trường - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, hai nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện huyện Tân Châu cấp cứu. Hiện cả hai đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để điều trị. Cơ quan công an và các lực lượng nghiệp vụ vẫn đang phối hợp để điều tra vụ việc.

Thượng tá Mừng cũng cho hay, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ án. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu là do vợ chồng con gái xô xát, bà Muội vào can ngăn bị con rể đâm trúng dẫn đến thiệt mạng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

