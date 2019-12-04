Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ mẹ trẻ tử vong bất thường giữa cánh đồng, xảy ra ở xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Khoảng 9 giờ ngày 2/12, người dân xã Đông Hà (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) bàng hoàng phát hiện thi thể chị Giàng Thị M. (25 tuổi, ngụ xã Đông Hà) nằm dưới ruộng nên báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin, Công an xã Đông Hà và Công an huyện Quản Bạ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến tối 3/12, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho chị M. Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, chi phí hậu sự được nhiều nhà hảo tâm quyên góp.

Hiện trường vụ mẹ trẻ tử vong bất thường dưới ruộng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo lãnh đạo xã Đồng Hà, chị M. là người dân tộc Mông, đã kết hôn và sinh được 2 con. Con lớn 5 tuổi của chị bị suy thận giai đoạn cuối và chỉ còn 1 quả thận, đang được điều trị tại Bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội.

Trước khi xảy ra sự việc khoảng vài ngày, chị M. và chồng là anh Vương Văn Ch. (25 tuổi) được cho là xảy ra tranh cãi về việc chữa bệnh cho con nên chị M. bỏ về quê, theo Trí Thức Trẻ.

Về nguyên nhân khiến chị M. tử vong, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa đưa ra kết luận là một vụ án mạng hay do nạn nhân tự sát.

Qua khám nghiệm, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu gì bất thường, trên người không có vết đâm chém hay bị hành hung, đánh đập. Nơi xảy ra sự việc ở gần nhà nạn nhân.

Được biết, gia đình chị M. có hoàn cảnh khó khăn, cả hai vợ chồng đều làm nông nhưng ruộng đất không nhiều. Tranh thủ ngày rảnh, anh Ch. đi làm thuê kiếm tiền còn chị M. ở nhà chăm con.

Nghe tin vợ mất, anh Ch. đã gửi lại con cho một nhóm thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc rồi nhanh chóng về quê để tang vợ.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường giữa cánh đồng.

Mẹ trẻ tử vong bất thường giữa cánh đồng, bỏ lại con thơ 5 tuổi Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong bất thường giữa cánh đồng, xảy ra ở xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

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