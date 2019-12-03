Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong bất thường giữa cánh đồng, xảy ra ở xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Khoảng 9 giờ ngày 2/12, người dân xã Đông Hà (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới nằm dưới ruộng nên báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin, Công an xã Đông Hà và Công an huyện Quản Bạ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Giàng Thị M. (25 tuổi, ngụ xã Đông Hà). Chị M. có con gái 5 tuổi hiện đang bị thiếu máu, suy thận giai đoạn cuối và chỉ còn 1 quả thận, đang được điều trị tại bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hiện trường vụ mẹ trẻ tử vong bất thường dưới ruộng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Trước đó, tại thôn Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một người đàn ông tử vong bất thường trong phòng trọ.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 1/12, cô T. (giáo viên trường Tiểu học Đồng Thành) mở cửa phòng trọ thì phát hiện anh L.H.Đ. (sinh năm 1972, trú tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh) đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Đồng Thành đã phối hợp với Công an huyện Yên Thành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo một số người dân, anh Đ. mới về phòng trọ do cô T. thuê vào đêm 30/11. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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