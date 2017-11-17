“Cô ấy ra đi khi chưa một lần được ôm con vào lòng. Các con tôi cũng chưa biết mùi sữa mẹ. Sao ông trời nỡ cướp cô ấy đi khi hai con chỉ mới vừa có mặt trên cõi đời”, anh Biết nghẹn ngào khi nhắc đến người vợ xấu số.

Anh Đinh Xuân Biết (SN 1989, trú tại thôn 7, xã Minh Chuẩn, Lục Yên, Yên Bái) ngồi trước di ảnh người vợ xấu số, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt hốc hác của người đàn ông vừa trải qua biến cố lớn của cuộc đời. Vợ anh, chị Hoàng Thị Hoạt (SN 1992) vừa tử vong vì gặp tai biến sau sinh .

Anh Biết và chị Hoạt kết hôn với nhau được 5 năm, hạnh phúc vỡ òa khi chị Hoạt sinh cô con gái đầu lòng Đinh Ánh Nguyệt (5 tuổi). Vợ chồng anh Biết mưu sinh dựa vào 2 sào ruộng. Thời gian rảnh, anh Biết xin đi làm phụ hồ và đủ thứ việc khác để vợ con bớt vất vả. Kinh tế gia đình khó khăn, anh chị hoãn kế hoạch sinh thêm con để lo cho con gái được chu đáo.

Năm 2017, đôi vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết khi chị Hoạt mang thai đôi con trai. Thấy vợ mang thai vất vả, anh Biết tranh làm hết việc trong gia đình, để vợ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai thật tốt. Anh Biết nhận việc làm thêm tích cóp tiền để chuẩn bị ngày vợ sinh nở.

"Ngày 6/11/2017, thấy vợ có dấu hiệu chuyển dạ, tôi đưa vợ xuống bệnh viện huyện Lục Yên thì các bác sĩ cho mổ gấp. Sau mổ 2 ngày, cô ấy bảo với tôi là thấy khó thở. Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra thì họ giới cho vợ tôi chuyển tuyến vì có dấu hiệu bị tai biến sau sinh", anh Biết kể.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sau khi thăm khám bác sĩ cho biết chị Hoạt bị thiếu máu sau sinh, tràn dịch màng phổi và biến chứng sau sinh. Sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe chị Hoạt ổn định trở lại chị nói chuyện, ăn uống bình thường và còn gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình các con. Đến cuối ngày 13/10 chị Hoạt đột ngột khó thở, tím tái rồi qua đời trong nỗi đau khôn xiết của gia đình.

"Lúc đó khoảng 6 giờ chiều, cô ấy kêu đói nên tôi tranh thủ chạy ra mua đồ ăn cho vợ. vừa đi ra khỏi phòng bệnh của vợ được chừng 100m thì có người chạy theo kêu tôi quay lại vì vợ tôi đột nhiên tím tái, khó thở. Vợ tôi được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã không qua khỏi", anh Biết kể lại giây phút vợ qua đời.

Chị Hoạt ra đi, để lại cho chồng 3 đứa con thơ, một lên 5, và hai cậu con trai sinh đôi vừa tròn 1 tuần tuổi. Hai đứa trẻ sơ sinh chưa một lần được ngậm bầu sữa mẹ. Chưa một lần được nghe tiếng ầu ơ của mẹ để chìm vào giấc ngủ ngon. Chị Hoạt chưa kịp đặt tên cho con mình.

Bà Lương Thị Nhị, mẹ anh Biết chia sẻ: "Từ lúc sinh ra đến giờ, hai cháu chưa một lần được bú sữa mẹ, chúng tôi phải cho cháu uống sữa ngoài. Chắc chúng biết phận mình không có mẹ nên rất ngoan ngoãn. Trong làng không có ai nuôi con nhỏ nên cũng chẳng xin được sữa mẹ. Ngày nào con bé Ánh Nguyệt cũng hỏi tại sao mẹ con ngủ mãi thế? Mẹ con đi đâu mà chưa về? Nghe cháu nói là lòng tôi như bị dao cứa, chúng nó đã biết nỗi đau mất mẹ là gì đâu".

Gặp biến cố lớn, dù đau đớn nhưng anh Biết đành giấu những giọt nước mắt mặn chát vào lòng để làm chỗ dựa cho các con. Với đồng tiền công ít ỏi từ làm thuê làm mướn, giờ đây anh chưa biết phải xoay xở ra sao để các con không phải trải qua những ngày khát sữa?

Mọi đóng góp giúp đỡ gia đình anh Biết xin gửi về địa chỉ:

Đinh Xuân Biết : ĐC: Thôn 7, xã Minh Chuẩn - Lục Yên - Yên Bái. Điện thoại: 0976349343 Tài khoản ngân hàng: 37110000303183 - Ngân Hàng BIDV - Yên Bái.