Mẹ nấu rượu, bé trai 4 tuổi ngã vào nồi bã bỏng nặng toàn thân: “Cả đời này em cũng không bù đắp hết nỗi đau con gánh phải”

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên kết hôn được ba năm, vợ chồng chị Trương Thị Hiền (30 tuổi, quê huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và anh Phan Ngọc Toàn (31 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đành chấp nhận sống xa nhau để mưu sinh nuôi con nhỏ.

Thời gian anh Toàn đi làm xa nhiều hơn lúc ở nhà nhưng lần nào về, bé Bảo – con trai anh cũng quấn bố không rời. Nếu ai hỏi bố đâu, em cũng hồn nhiên trả lời: “Bố đi làm mua sữa cho con!”.

Chị Hiền và con trai Phan Ngọc Gia Bảo (4 tuổi) sống gần nhà ngoại tại phường Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), anh Toàn đi làm công nhân lái cần cẩu ở các tỉnh khu vực phía Nam.

Để kiếm thêm thu nhập, chị Hiền xây tạm một quán nhỏ nấu rượu và bán nước giải khát cho người dân trong vùng. Hai mẹ con chị sống tại quán nhỏ này, thỉnh thoảng sẽ về nhà ngoại cách đó không xa.

Mỗi lần bố về là bé Bảo lại quấn bố không rời - Ảnh nhân vật cung cấp

Tháng 9/2017, cơn bão số 10 (Doksuri) đổ bộ vào Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã làm đổ sập gian quán nhỏ của mẹ con chị Hiền. May mắn, mẹ con chị không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng một bên chân của Bảo đã bị tôn cứa chảy máu. Chị lại một mình lầm lũi ôm con đến trạm y tế băng bó vết thương rồi chuyển về nhà ngoại ở hẳn.

Mẹ con chị Hiền và người anh trai nhận quà cứu trợ từ các bạn trẻ sau sự cố bão đánh sập nhà - Ảnh nhân vật cung cấp

Tai ương nối tiếp tai ương

Sau cơn bão, chị Hiền vẫn tiếp tục nấu rượu bán để trang trải thêm cho cảnh nhà đỡ túng thiếu. Hàng tháng, anh Toàn vẫn gửi tiền về cho mẹ con chị. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng vợ chồng chị vẫn cố gắng tích cóp, dành dụm để nuôi con ăn học mai sau. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến khiến vợ chồng chị Hiền gần như suy sụp.

Trưa ngày 8/1/2018, sau khi nấu xong mẻ rượu, chị Hiền chuẩn bị dọn cơm thì bé Bảo gặp nạn.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chị Hiền ngậm ngùi kể lại: “Em dặn con: ‘Con ngồi chơi ngoan, mẹ đi lấy cơm cho con nhé!’. Khi em vừa vào lấy cơm thì nghe tiếng con khóc thét. Chạy ra thì không thấy con đâu. Em gái em mới hét to khi thấy cháu ngã vào nồi bã rượu”.

Bé Bảo sơ ý ngã vào nồi bã rượu mẹ nấu khiến cơ thể bỏng nặng - Ảnh nhân vật cung cấp

Cố gắng trấn tĩnh, chị Hiền lập tức xối nước lạnh vào người để con bớt bỏng rát và nhờ người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Sau khi sơ cứu, Bảo được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Nhận định đây là tai nạn bỏng đặc biệt nghiêm trọng, các bác sĩ đã chuyển em lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để kịp thời cứu chữa.

Ngay khi tiếp nhận trường hợp của Bảo, các bác sĩ đã chuyển em đến Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) - Ảnh nhân vật cung cấp

Chặng đường gian nan phía trước…

Hơn một tuần qua, Bảo luôn chống chọi với những cơn đau rát. Không ăn uống được, em được các bác sĩ truyền dịch qua đường mũi. Việc di chuyển và đi vệ sinh của em cũng gặp không ít khó khăn. Các vết bỏng liên tục hành hạ khiến đứa trẻ 4 tuổi không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Khi đau quá, em lại khóc thét với mẹ. Lúc đó, chị Hiền chỉ biết ôm con vỗ về.

Bảo luôn kêu khóc vì những vết thương liên tục hành hạ - Ảnh nhân vật cung cấp

Từ ngày Bảo bị nạn, chồng chị ở xa bỏ hẳn công việc cùng vợ ngày đêm túc trực bên con. Anh chị mang hết số tiền tích cóp được trang trải cho cơn đại nạn lần này của gia đình. Những loại thuốc đắt tiền không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm, vợ chồng chị Hiền phải vay mượn khắp nơi. Nhiều người thân, hàng xóm biết chuyện cũng vận động quyên góp ủng hộ bé Bảo.

“Mỗi ngày tiền viện phí trung bình là 3 triệu. Từ khi Bảo nhập viện đến nay, số tiền trang trải cho con đã gần 100 triệu đồng. Nhờ tấm lòng của mọi người, nhà em vẫn vượt qua. Nhưng các bác sĩ bảo cuộc chiến này còn dài lắm, em không biết lấy đâu ra tiền để lo cho con nữa….”

Chặng đường vợ chồng chị Hiền cùng con chiến đấu với từng vết bỏng nặng vẫn còn rất dài... - Ảnh nhân vật cung cấp

Rơi nước mắt, chị Hiền tiếp lời: “Bằng giá nào em cũng phải cứu con. Em có tội với con. Cả đời này em cũng không bù đắp hết nỗi đau con gánh phải….”