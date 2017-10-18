Mẹ mất vì bạo bệnh, ba đứa con mồ côi gào khóc nức nở bên cạnh quan tài

Xã hội 18/10/2017 11:53

Nỗi đau mất cha vẫn chưa nguôi, các em lại phải đón nhận hung tin mẹ qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Cảnh tượng ba đứa con gào khóc gọi tên mẹ bên cạnh quan tài khiến ai nấy đều rơi nước mắt.

Sau hơn nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác, chị Bùi Thị Luận (hưởng dương 52 tuổi), trú thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) qua đời để lại ba đứa con bơ vơ không biết nương tựa vào ai.

Đứng bên quan tài mẹ, cậu bé Trần Bảo Ninh, 13 tuổi, em út trong gia đình thất thần, khóc nghẹn không nói nên lời.

Mẹ mất vì bạo bệnh, ba đứa con mồ côi gào khóc nức nở bên cạnh quan tài - Ảnh 1
Cha qua đời 5 năm trước, giờ ba em phải gánh chịu thêm nỗi đau mất mẹ - Ảnh: Internet

Trò chuyện với PV Vietnamnet, người nhà của bé Ninh tâm sự, mẹ các cháu từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực. Đến khi trưởng thành chị nên duyên với anh Trần Quốc Vượng hiền lành, chất phác. Anh chị có với nhau ba đứa con, cuộc sống tuy chật vật nhưng ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười.

5 năm trước, biến cố ập đến khi anh Vượng đổ bệnh mất hoàn toàn khả năng lao động. Dù gia đình chạy vạy khắp nơi để chữa trị nhưng anh vẫn không qua khỏi, để lại gánh nặng nuôi ba đứa con cùng số nợ lớn trên vai vợ.

Nén nỗi đau, chị Luận động viên các con cùng nhau sống tốt. Mỗi ngày, ngoài chăm lo việc đồng áng ở nhà, ai thuê gì thì chị làm nấy, cố gắng gom góp đủ tiền cho các con học hành nên người. Làm lụng vất vả nhưng cuộc sống gia đình vẫn cùng cực, chị bàn với các con cho mình sang Thái Lan làm thuê với hi vọng thu nhập sẽ khấm khá hơn.

Hai năm cực khổ nơi xứ người, số tiền kiếm được chưa đủ trả nợ chữa bệnh cho anh Vượng trước đó thì chị Luận đột ngột ngã bệnh. Cuối năm 2016, sau khi cảm thấy mệt mỏi, tứ chi sưng phù đau đớn, chị đến bệnh viện thăm khám mới biết mình bị ung thư xương. Sau đó, chị quay về nước vay tiền chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Sau hơn nửa năm chống chọi với bệnh tật người mẹ ra đi để lại ba đứa con bơ vơ.

Ba đứa con mồ côi gào khóc bên quan tài

Trong những ngày tháng 10 mưa bay lất phất, đám tang của người mẹ chịu thương chịu khó Bùi Thị Luận càng thêm đau buồn. Ba đứa con liên tục gào khóc bên quan tài gọi tên mẹ, người đến thăm viếng thấy vậy cũng không kìm được nước mắt.

Con trai lớn của chị Luận đang học Đại học Sư phạm, con gái thứ hai đang học Y nhưng kể từ khi nghe tin mẹ bệnh nặng, hai anh em quyết định nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp.

Cậu em út Trần Bảo Ninh đang học lớp 7 trường THCS Hưng Đồng, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Được biết, Ninh là cậu học sinh chăm ngoan, học giỏi và có nghị lực.

Mẹ mất vì bạo bệnh, ba đứa con mồ côi gào khóc nức nở bên cạnh quan tài - Ảnh 2
Chỉ mới 13 tuổi nhưng Bảo Ninh phải gánh chịu nỗi đau mất đi hai người yêu thương nhất - Ảnh: Internet

Giờ đây, không còn bố mẹ bên cạnh, ông bà nội ngoại đều già yếu, ba anh em mồ côi phải đối mặt với số nợ lớn, không biết tương lai thế nào.

Ông Phan Văn Sơn – Trưởng thôn Kim Nam chia sẻ: “Bà con lối xóm ai cũng thương cho trường hợp anh em Ninh khi không còn cha mẹ trên đời, ông bà nội ngoại đều đối tượng hộ nghèo, bà con chỉ động viên tinh thần”.

Mẹ mất vì bạo bệnh, ba đứa con mồ côi gào khóc nức nở bên cạnh quan tài - Ảnh 3
Tiếng gào khóc của ba đứa con bên quan tài mẹ khiến ai nấy đều rơi nước mắt - Ảnh: Internet

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