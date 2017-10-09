Mẹ khóc nghẹn khi nghe tin con trai 5 tháng tuổi bị teo cơ tủy qoái ác

Hiện tại, căn bệnh này vẫn chưa có cách điều trị. Bác sĩ tiên lượng bé Cát không thể sống nổi quá 2 tuổi.

Căn bệnh teo cơ tủy quái ác khiến bé Cao Anh Cát, 5 tháng tuổi không sống vui vẻ như những đứa trẻ khác khi phải nằm viện liên miên. Bạo bệnh khiến cậu bé yếu ớt, cơ thể lúc nào cũng mềm nhũn đến nỗi không thể bú. Bên cạnh đó, cơ hoành suy yếu khiến cậu khó thở và có nguy cơ mắc viêm phổi.

Trao đổi với PV Em Đẹp, chị Đặng Bảo Anh, 30 tuổi, trú tại TP.HCM, mẹ ruột của bé Cao Anh Cát cho biết, mấy ngày trước biến chứng của bệnh viêm phổi khiến cơ thể của bé bầm tím, người lịm dần phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Từ ngày nhập viện, sự sống của Cát phụ thuộc hết vào máy thở.

Sau khi biết tin thuốc Spinraza do Mỹ sản xuất vừa được tổ chức FDA (Châu Âu) chấp nhận là thuốc hàng đầu chữa bệnh teo cơ tủy vào tháng 1/2017, gia đình đã tìm được hai cách để cứu sống bé Cát. Một là tìm đến các tổ chức từ thiện xin hỗ trợ hoặc cho bé tham gia thử nghiệm thuốc tại Mỹ. Hai là gia đình sẽ tự túc đưa bé sang Mỹ điều trị, tuy nhiên chi phí rất lớn.

“Vừa rồi bác sĩ thông báo phổi con trai tôi rất yếu và có thể lịm đi bất cứ lúc nào. Nhưng rồi con vẫn tỉnh táo. Ánh mắt con như đang cầu xin ‘mẹ ơi cứu con’ khiến tim tôi đau như bị ai đó cầm dao cắt đi từng phần trên cơ thể mình. Tôi biết làm sao để cứu con bây giờ?” – chị Bảo Anh nghẹn ngào.

Vợ chồng chị Bảo Anh có hai cậu con trai, bé Cát là con thứ hai trong gia đình. Cả hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng nên kinh tế không mấy khá giả.

“Nhìn con mệt mỏi nằm trên giường bệnh mà đôi mắt vẫn cố gắng tìm mặt khiến tôi không cầm được nước mắt. Tại sao số phận của con lại bất hạnh như thế này. Tôi chỉ ước có thể gánh đau đớn thay con” – người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Bất lực nhìn con gồng mình chống chọi với bạo bệnh, chị Bảo Anh đã đăng tin cầu cứu lên Facebook với hi vọng thông tin của Cát sẽ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

“Mạnh mẽ lên con trai của mẹ nhé. Để cứu sống con, mẹ sẵn sàng lạy cả thế giới này. Hãy vì ba mẹ mà cố gắng lên con” – chị Bảo Anh vỗ về con trong nước mắt.