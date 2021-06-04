Mẹ cô bé thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' nhờ chuyến bay 'nhanh hơn gió': 'Anh Dũng, chị Hằng đã sinh ra con lần thứ 2'

Xã hội 04/06/2021 14:40

Mẹ của bé mắc căn bệnh não úng thủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng bà Phương Hằng. Cô không nén nổi xúc động khi chứng kiến nữ đại gia bay từ Việt Nam qua Singapore ngay trong đêm để giúp đỡ bé gái phẫu thuật ngay lập tức.

Vào năm 2018, khi nghe tin một bé mắc căn bệnh não úng thủy, đang ở Singapore nhưng gia đình định từ bỏ vì không có tiền chữa trị, bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã tức tốc bay trong đêm, mang số tiền cứu sống em nhỏ. Được biết, ngay khi vợ chồng ông bà đem tiền để giúp đỡ, bé gái đã được mổ ngay lập tức. Ca mổ thành công ngoài mong đợi khiến ai cũng xúc động, hạnh phúc.

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Nữ doanh nhân ăn mặc giản dị, bay gấp trong đêm để tài trợ tiền cứu bé gái - Ảnh: FB

Để đáp lại tấm lòng của những mạnh thường quân đã hỗ trợ, giúp đỡ con mình, thời điểm đó, mẹ bé đã đăng bài cảm ơn chân thành. Cô không kìm được xúc động khi thấy tấm lòng của mọi người dành cho đứa con gái bé bỏng, bệnh tật. 

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Mẹ bé Bảo Ngọc viết tâm thư cảm ơn các nhà hảo tâm - Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng của chị, có thể thấy mẹ bé Bảo Ngọc rất cảm kích trước hành động của vợ chồng bà Phương Hằng. Chị viết: "Gia đình con thật sự cảm kích trước tấm lòng bồ tát của vợ chồng anh Dũng, chị Hằng (chủ khu du lịch Đại Nam) người đã sinh ra con gái Bảo Ngọc lần thứ 2. Không ngại xa xôi cách trở tới thăm con và giúp đỡ con". 

Mẹ cô bé thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' nhờ chuyến bay 'nhanh hơn gió': 'Anh Dũng, chị Hằng đã sinh ra con lần thứ 2' - Ảnh 4
Sau nhiều năm, bé gái được vợ chồng bà Hằng giúp đỡ đã khỏe mạnh, bụ bẫm và đã bắt đầu có những thành tích học tập đầu tiên - Ảnh: FB

Được biết, quỹ mổ tim “Hằng Hữu” do 2 vợ chồng đại gia Đại Nam sáng lập được lấy theo tên của cậu con trai út. Ra đời từ năm 2016, quỹ đã cứu giúp hàng ngàn trẻ em khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy. Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy. 

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Quỹ Hằng Hữu đã giúp đỡ được hàng nghìn em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, tội nghiệp - Ảnh: Internet

Theo đó, Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí (ngoài khả năng chi trả của BHYT) để Bệnh viện thực hiện việc điều trị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện thực hiện các ca phẫu thuật, điều trị liên quan. Ngoài ra, Quỹ “Hằng Hữu” còn trao tặng nhiều trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cho bệnh nhân nhi tại BV Đà Nẵng. Bà Phương Hằng và ông Dũng là cặp vợ chồng doanh nhân thường xuyên làm từ thiện, mặc dù không đứng ra kêu gọi gây quỹ nhưng cả 2 luôn cố gắng để giúp được nhiều mảnh đời khó khăn bằng chính sô tiền mà bản thân kiếm được từ công việc kinh doanh.

Dù tuyên bố dừng 'cuộc chơi' sau khi tuyệt vọng, bà Phương Hằng lại livestream về 'cuộc chiến khập khiễng'

Dù tuyên bố dừng 'cuộc chơi' sau khi tuyệt vọng, bà Phương Hằng lại livestream về 'cuộc chiến khập khiễng'

Hôm qua, bà Phương Hằng đã chia sẻ tâm thư dài dằng dặc tuyên sẽ dừng mọi "cuộc chơi" để về với gia đình. Thế nhưng, gần trưa nay, nữ đại gia bất ngờ thông báo tiếp tục livestream vào 2 ngày 4/6 và 5/6.

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