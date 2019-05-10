Mê cà phê ‘sung sướng’, người đàn ông 52 tuổi nhận cái kết đắng

Vào quán cà phê kích dục tìm vui, người đàn ông 52 tuổi bị nữ chủ quán cùng tình trẻ dùng bạo lực cướp tài sản.

Hôm nay (10/5), TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phan Thị Bạch Tuyết (51 tuổi, ngụ khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) và Nguyễn Phương Đại (38 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, sau một thời gian sống chung như vợ chồng, Tuyết và Đại cùng nhau mở một quán cà phê tại ấp Tân Bình (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ). Trên thực tế, đây là quán cà phê kích dục. Khi khách vào uống nước, Tuyết sẽ gợi ý kích dục. Mỗi lần phục vụ cho khách, Tuyết thu 200.000 đồng/lần.

Đại và Tuyết trong phiên tòa xét xử hôm nay - Ảnh: Internet

Vào ngày 1/11/2018, ông T.M.T (52 tuổi) đến quán uống nước thì Tuyết gợi ý kích dục với giá 200.000 đồng. Ông T. đồng ý, sau khoảng 15 phút “sung sướng" thì ông T. bỏ ra ngoài, ngay lúc đó Tuyết hô lớn “chưa trả tiền”.

Nghe tiếng Tuyết hét, Đại từ bên ngoài chạy vào dùng cây đánh vào người ông T. Lợi dụng lúc này, Tuyết lấy trộm bóp tiền của ông T.

Được biết, bên trong có 13,5 chỉ vàng 24K và 7,5 triệu đồng tiền mặt với tổng trị giá đến gần 55 triệu đồng.

Sau khi lấy hết tiền, vàng của nạn nhân, Tuyết trả lại bóp cùng giấy tờ, đẩy ông T. ra ngoài rồi đóng cửa quán bỏ trốn. Số tiền cướp được của ông T., cặp đôi chia nhau tiêu xài.

Sau 15 ngày gây án, Tuyết và Đại đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo thông tin từ Người lao động, tại tòa Tuyết khai nhận bản thân chỉ mới thực hiện hành vi kích dục, cướp tài sản lần đầu. Trong khi đó, Đại khai người tình của mình đã thực hiện hành vi này nhiều lần.

Trong phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Bạch Tuyết 9 năm tù giam, Nguyễn Phương Đại 8 năm tù giam cùng về tội Cướp tài sản.

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