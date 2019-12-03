Sau khi cự cãi với vợ, người đàn ông 45 tuổi ở Đồng Tháp cầm cưa máy cứa cổ tự tử dẫn đến tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cánh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cứa cổ tự tử xảy ra trên địa bàn xã Tân Huề.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.HCM, khoảng 8 giờ ngày 2/12, ông Phạm Văn Riếp (45 tuổi, ngụ ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề) xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong lúc không kiềm chế được mình, người đàn ông này dùng cưa máy cứa cổ tự tử dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Người đàn ông dùng cưa máy cứa cổ tự tử - Ảnh: Công an TP.HCM

Cách đây ít ngày, tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra vụ tự tử vì mâu thuẫn vợ chồng. Nạn nhân là chị Cụt Thị M. (SN 1998, trú bản Hín Pèn).

Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị M. xảy ra mâu thuẫn, phải nhờ đến chính quyền xã hòa giải. Tuy nhiên tình hình không được cải thiện.

Khoảng 10 giờ sáng 29/11, chị M. một mình đi vào rừng, chụp ảnh cùng lá ngón rồi gửi cho người thân trong gia đình.

Phát hiện sự việc, người thân tổ chức tìm kiếm, phát hiện chị M. ăn lá ngón tự tử. Tuy được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu nhưng chị M. đã tử vong do độc tính phát tác quá mạnh.

Mâu thuẫn với chồng, cô gái 21 tuổi vào rừng ăn lá ngón tự tử Trước khi ăn lá ngón tự tử, cô gái 21 tuổi chụp ảnh cùng lá ngón rồi gửi về cho gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-voi-vo-nguoi-dan-ong-45-tuoi-dung-cua-may-cua-co-tu-tu-345570.html