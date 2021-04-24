Mâu thuẫn với người ngồi cùng trong tiệc cưới, 'bợm nhậu' về lấy dao đâm 3 người can ngăn trọng thương

Xã hội 24/04/2021 09:23

Ngày 23/4, công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Danh Thu (SN 1983, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9/1/2021 khi đối tượng tên Danh Thu (38 tuổi), ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, trên đường đi nhậu về thì được mời vào dự tiệc cưới nhà bà Thị Út (thị trấn Minh Lương). Trong lúc dự tiệc, Thu xảy ra mâu thuẫn với người ngồi cùng bàn và bị đánh ngay trên bàn tiệc đám cưới. Trong cơn tức giận, Thu đã về nhà lấy dao quay lại trả thù song không gặp đối thủ. Lúc đó, đối tượng đã mất kiểm soát đâm 3 người can ngăn anh trọng thương.

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Công an đang lấy lời khai của đối tượng - Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, 3 nạn nhân bị trọng thương gồm có ông Danh Út, Danh Trường Giang, Lâm Thành Quang. 

Ngay sau khi gây án, Thu bỏ về và ném bỏ con dao ở ven đường. Còn ông Út, Giang và Quang được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích mà Thu gây ra cho ông Quang là 47%, Út và Giang là 01%.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng trên về tội "Cố ý gây thương tích". Tại cơ quan công an, đối tượng Thu đã khai nhận hành vi của mình. 

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. 

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