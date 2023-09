Hôm nay (25/4), Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đơn vị vừa bàn giao nghi can Mai Vũ Hà (17 tuổi, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) cùng toàn bộ hồ sợ vụ án về hành vi giết người cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23/4, nhóm nam nữ sống trên địa bàn huyện Đức Hòa cùng đi uống nước quán cà phê vườn Trúc Xanh 2 (khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa).