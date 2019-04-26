Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23/4, nhóm nam nữ sống trên địa bàn huyện Đức Hòa cùng đi uống nước quán cà phê vườn Trúc Xanh 2 (khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa).

Hôm nay (25/4), Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đơn vị vừa bàn giao nghi can Mai Vũ Hà (17 tuổi, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) cùng toàn bộ hồ sợ vụ án về hành vi giết người cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra tranh cãi to tiếng. Vũ Hà đánh chị Cẩm Hà té xuống ghế, sau đó dùng hai tay bóp cổ làm cho nạn nhân tử vong.

Sau đó một số người ra về trước, chỉ còn lại Mai Vũ Hà và chị Mai Thị Cẩm Hà (18 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) ngồi lại trò chuyện.



Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: CATPHCM

Sau khi gây ra án mạng nghiêm trọng, gần 22 giờ cùng ngày, Vũ Hà chạy xe về nhà ở ấp 1A, xã Hựu Thạnh để trốn.

Thấy con có biểu hiện lạ, mẹ Vũ Hà đã gặng hỏi. Khi biết con trai sát hại chị Cẩm Hà, gia đình đã động viên và chở Vũ Hà đến Công an huyện Đức Hòa đầu thú, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được Công an tỉnh Long An điều tra, xử lý.

Trước đó, tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cũng xảy ra vụ việc thanh niên bóp cổ bạn gái mới quen khiến nhiều người phẫn nộ.

Khoảng giữa tháng 11/2018, chị Linh Thu Luyến (18 tuổi, trú tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn quen một người đàn ông khoảng 30 tuổi tự xưng là Trường (ở xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) thông qua mạng xã hội.

Do có nhu cầu học nghề làm tóc tại thị xã Quảng Yên, chị Luyến nhắn tin nhờ Trường tìm giúp chỗ ở trọ. Đến ngày 6/12, Trường gặp chị Luyến để đi xem nhà trọ, sau đó chở đi dạo.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đến chỗ vắng người, Trường bóp cổ, lấy gậy gỗ đánh chị Luyến sau đó cướp đi một chiếc iPhone 6 cùng số tiền mặt khoảng 24 triệu đồng.

Qua điều tra, công an xác định kẻ cướp tài sản của chị Luyến là Đinh Văn Trung (29 tuổi, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa). Đến ngày 9/12, Trung đến Công an thị xã Quảng Yên đầu thú.