Trương Văn Thanh khống chế, đưa bạn gái về giữ trái phép tại nhà riêng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin từ VOV, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trương Văn Thanh về tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật".

Cụ thể, trước đó, ngày 11/9/2022, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của bà N.T.L. (sinh năm 1976, trú tại xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương) về việc con gái bà là L.T.H.H. (sinh năm 2005) bị một nam thanh niên tên Thanh bắt giữ.

rương Văn Thanh bị khởi tố về tội Bắt giữ người trái pháp luật - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, tiến hành làm rõ, cơ quan công an xác định khoảng 3h ngày 11/9, trước nhà nghỉ Tùng Hằng (xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Trương Văn Thanh (SN 2004, trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn) có hành vi bắt, khống chế, đưa H. về giữ trái phép tại nhà của Thanh.

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Nam thanh niên 25 tuổi dùng dao khống chế, nhốt bạn gái vào phòng để níu kéo tình cảm Nhắn tin níu kéo chuyện tình cảm nhưng bị cự tuyệt, nam thanh niên 25 tuổi đã đến chổ bạn gái cũ làm việc rồi cầm dao dí vào cổ, khống chế, nhốt nạn nhân vào phòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-tinh-cam-nam-thanh-nien-bat-nhot-ban-gai-tai-nha-rieng-506309.html