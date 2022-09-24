Trương Văn Thanh khống chế, đưa bạn gái về giữ trái phép tại nhà riêng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
- Chuyên gia phân tích tâm lý kẻ nhốt bé trai vào tủ cấp đông: tội ác chồng chất, xuống cấp về đạo đức, thiếu kĩ năng xử lý tình huống
- Hành trình vây bắt đối tượng dùng dây siết cổ, nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ đông khi đang lẩn trốn
Theo thông tin từ VOV, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trương Văn Thanh về tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật".
Cụ thể, trước đó, ngày 11/9/2022, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của bà N.T.L. (sinh năm 1976, trú tại xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương) về việc con gái bà là L.T.H.H. (sinh năm 2005) bị một nam thanh niên tên Thanh bắt giữ.
Theo thông tin từ Zingnews, tiến hành làm rõ, cơ quan công an xác định khoảng 3h ngày 11/9, trước nhà nghỉ Tùng Hằng (xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Trương Văn Thanh (SN 2004, trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn) có hành vi bắt, khống chế, đưa H. về giữ trái phép tại nhà của Thanh.
Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm.