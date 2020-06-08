Do mâu thuẫn tình cảm, Lê Trọng Cư bỏ thuốc độc vào nước nhằm đầu độc cả nhà người tình. Hiện cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng nay (8/6), Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Trọng Cư (39 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi đầu độc cả nhà người tình.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/6, chị Phạm Thị G. (43 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) lấy nước từ bình nước lọc của gia đình để uống thì thấy đầu lưỡi tê, nước có mùi rất khó chịu.

Sau khi kiểm tra bình đựng nước, bình thủy, các nguồn nước sử dụng trong gia đình, kể cả cho vật nuôi, chị G. đều thấy nước có màu xanh nên thông báo cho mọi người trong gia đình ngừng sử dụng.

Mâu thuẫn tình cảm, gã thợ hồ bỏ thuốc độc vào nước nhằm đầu độc cả nhà người tình - Ảnh minh họa: Internet

Đến trưa cùng ngày, chị G. thấy mệt mỏi, khó thở và được người nhà đưa lên Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ để khám và điều trị, sau đó được chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Sự việc được trình báo cho Công an huyện Phù Mỹ. Qua điều tra, công an xác định nguồn nước nhà chị G. bị nhiễm độc nên triển khai truy tìm thủ phạm.

Căn cứ vào lời khai của gia đình nạn nhân, cơ quan công an xác định Lê Trọng Cư liên quan đến vụ việc.

Theo Người Lao Động, chị G. đã ly hôn và có quan hệ tình cảm với Cư (làm nghề thợ hồ). Mối quan hệ của cặp đôi không được gia đình chấp thuận. Do mâu thuẫn tình cảm nên Cư bỏ thuốc độc vào nguồn nước nhằm đầu độc cả gia đình người tình.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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