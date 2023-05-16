Manulife bất ngờ 'xuống nước' sau khi bị hàng trăm khách hàng kéo đến trụ sở khiếu nại

Xã hội 16/05/2023 15:50

Công ty Bảo hiểm Manulife vừa có thông báo mới nhất về sản phẩm 'Tâm an đầu tư' sau khi ra thông báo ngừng giải quyết đơn cho khách hàng sau ngày 30/4.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 16/5, công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam có thông báo mới xác nhận sẽ tiếp tục giải quyết khiếu nại của tất cả khách hàng tham gia sản phẩm "Tâm an đầu tư" thông qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có đơn gửi đến công ty trước và sau ngày 30/4/2023.

Manulife Việt Nam cho biết trong hai tuần vừa qua kể từ khi bắt đầu triển khai giải quyết khiếu nại của khách hàng, công ty đã thực hiện đối thoại với hàng trăm khách hàng đã mua sản phẩm "Tâm an đầu tư" thông qua SCB. Phần lớn kết quả của các cuộc thảo luận này đều tích cực và các khiếu nại đều đã được giải quyết thỏa đáng.

Manulife bất ngờ 'xuống nước' sau khi bị hàng trăm khách hàng kéo đến trụ sở khiếu nại - Ảnh 1
Khách hàng tìm đến trụ sở Manulife để khiếu nại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Về việc chỉ giải quyết cho khách hàng có đơn trước 30/4, phía Manulife lý giải rằng do khách hàng SCB tham gia sản phẩm "Tâm an đầu tư" đã có nhiều thời gian và cơ hội để liên hệ với công ty. Hầu hết các khiếu nại mà Manulife ghi nhận đã được gửi đến vào tháng 10 và tháng 11/2022, ngay sau khi sự kiện khủng hoảng của ngân hàng SCB xảy ra. 

Sau ngày 30/4/2023, công ty Manulife đã ghi nhận thêm một số khiếu nại của khách hàng SCB liên quan đến sản phẩm "Tâm an đầu tư". Đối với các khiếu nại này, công ty vẫn phải tuân thủ theo quy trình đánh giá chủ động và nghiêm ngặt mà công ty đã và đang áp dụng. Khách hàng sẽ được liên hệ để được thông báo ngay khi có kết quả đánh giá.

Manulife cũng nêu rõ trong thông báo, bất kỳ trường hợp nào mà công ty tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái trong quá trình tư vấn, công ty sẽ thực hiện biện pháp kỷ luật cứng rắn đối với các cá nhân có liên quan, bao gồm cả việc báo cáo tới các cơ quan chức năng.

Manulife bất ngờ 'xuống nước' sau khi bị hàng trăm khách hàng kéo đến trụ sở khiếu nại - Ảnh 2
Trụ sở Manulife TP.HCM ngày 15/5 - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo Báo Công an Nhân dân, trước đó, ngày 15/5, nhiều người đã tiếp tục kéo tới Công ty Manulife (quận 7, TP Hồ Chí Minh) để nộp đơn tập thể yêu cầu giải quyết tất cả khiếu nại về gói bảo hiểm “Tâm an đầu tư” bán qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã gửi đơn trước và sau ngày 30/4.

Động thái này của khách hàng Manulife Việt Nam diễn ra sau khi doanh nghiệp này thông báo vào tối 12/5 cho rằng chỉ giải quyết những đơn khiếu nại về sản phẩm “Tâm an đầu tư” đã được gửi trước ngày 30/4.

Thông báo kể trên của Manulife Việt Nam khiến các khách hàng đã đồng loạt kéo tới công ty này vào ngày 15/5 để phản đối.

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Mới đây, sau buổi làm việc của công ty bảo hiểm và các khách hàng, nguồn tin tiết lộ đã có kết quả bước đầu.

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