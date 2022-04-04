Mang xe mới về cho vợ liền bị bão 'ăn chặn từ thiện' càn quét, Lộc Phụ Hồ có màn đáp trả cực gắt

Xã hội 04/04/2022 15:56

Vừa mới mua xe mới, Lộc Fuho bị cộng đồng mạng tố ăn chặn từ thiện, ngay sau đó, anh đã bức xúc lên tiếng đáp trả về vụ việc này.

Tối ngày 3/4, Lộc Fuho đăng tải clip chia sẻ về "lần đầu lái xe ô tô đưa bố mẹ vợ lên phố". Trong clip, hot YouTuber cùng gia đình nhà vợ đi ăn uống rất vui vẻ. Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng động mạng.

Theo đó, hot YouTuber cho biết kể từ ngày mua xe hơi 7 chỗ, chưa lần nào anh chở mọi người đi chơi nên nhân ngày rảnh rỗi, anh quyết định đưa vợ, con gái và bố mẹ lên phố.

Mang xe mới về cho vợ liền bị bão 'ăn chặn từ thiện' càn quét, Lộc Phụ Hồ có màn đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Lộc Fuho mua xe mới chở bố mẹ vợ lên phố - Ảnh : Chụp màn hình

Bên cạnh những bình luận chúc mừng, có một tài khoản mạng xã hội để lại bình luận tiêu cực: “Cái thứ ăn chặn tiền mạnh thường quân đi mua xe”. Ngay lập tức, Lộc Fuho đã lên tiếng đáp trả: “Lộc mới làm thiện nguyện 3 hoàn cảnh và sao kê rất đàng hoàng, rõ ràng. Bạn đừng ăn nói bậy như vậy nha”.

Mang xe mới về cho vợ liền bị bão 'ăn chặn từ thiện' càn quét, Lộc Phụ Hồ có màn đáp trả cực gắt - Ảnh 2
Bình luận ác ý từ cộng động mạng - Ảnh Chụp màn hình

 

Mang xe mới về cho vợ liền bị bão 'ăn chặn từ thiện' càn quét, Lộc Phụ Hồ có màn đáp trả cực gắt - Ảnh 3
Lộc Fuho lên tiếng khi bi chỉ trích - Ảnh : Chụp màn hình

Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm của Lộc Fuho”Lộc sao kê rất đầy đủ mà”, “Bằng chứng đâu bạn nói người ta ăn chặn chứ, có rồi hãy nói chứ đừng nói qua loa nhé bạn, người ta sao kê rõ ràng, không phải bạn nói mà có tật giật mình đâu”,…

Để đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong quá trình làm từ thiện, vợ chồng Lộc Fuho đã mở tài khoản ngân hàng mới và liên tục kê khai số tiền được ủng hộ sau khi giúp đỡ xong mỗi hoàn cảnh: “Nếu mọi người ủng hộ thì vợ chồng tôi sẽ làm thẻ ngân hàng riêng và kê khai ra hết số tiền mọi người ủng hộ để xây nhà”, vợ của Lộc Fuho chia sẻ.

Mang xe mới về cho vợ liền bị bão 'ăn chặn từ thiện' càn quét, Lộc Phụ Hồ có màn đáp trả cực gắt - Ảnh 4
Lộc Fuho và vợ đi mua xe mới - Ảnh: FBNV 

Được biết, bên cạnh việc bỏ công sức để đi khảo sát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bỏ công làm thợ xây, Lộc Fuho còn trích một phần thu nhập từ YouTube để góp vào quỹ từ thiện.

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