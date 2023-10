Mạng xã hội tràn ngập hạnh phúc với chương trình 'Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc' của Vinamilk

Nếu như với Facebooker Giang Phan (Hà Nội), hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến bởi được đi, được trải nghiệm, được khám phá những điều bất ngờ, ngạc nhiên trên quãng đường mà cô đã đi qua, thì với Đình Nam, chàng trai trẻ làm trong lĩnh vực sáng tạo tại Đà Nẵng, những phút giây ngồi cạnh đồng nghiệp, bạn bè, hoặc giúp mọi người lưu lại những khoảnh khắc hồ hởi, gắn kết trong từng khung ảnh của mình, tất cả đều là niềm hạnh phúc bình dị mà Nam vô cùng trân quý.

Nhiều chia sẻ thú vị về hạnh phúc đến từ các bạn trẻ ở khắp nơi

Khác với các bạn trẻ, với các mẹ có con nhỏ, hạnh phúc là khi có thể nhìn thấy con yêu của mình khỏe mạnh, khôn lớn mỗi ngày và học được cách quan tâm đến những người xung quanh. Trong bài viết của mình, chị Lưu An An (TPHCM) không giấu được niềm vui khi con gái biết chia sẻ việc nhà cùng mẹ, biết tự xếp đồ cũ, sách cũ ngay ngắn gửi đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hay như chị Hạnh Đinh (Hà Nội), hạnh phúc là được thấy “hoàng tử bé” 7 tuổi tự tay xếp 2 thùng sách vở, cẩn thận gấp từng chiếc lì xì nhỏ - quà tặng các bạn, các anh chị kém may mắn.