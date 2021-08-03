Màn 'gây lú' đi vào lòng đất: Khách nữ nhiệt tình 'xịt khuẩn' đuổi Cô Vi trước khi rời quán nhưng sự thật khiến CĐM cười bật ngửa

Đoạn clip hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên TikTok khiến cư mạng xem xong cũng được một pha cười bò.

Trong mùa dịch, khẩu trang và nước rửa tay là "đôi bạn" thân thiết của chúng ta dù có đi đến đâu. Không chỉ vậy, tại các hàng quán ăn uống cũng đều trang bị sẵn những vật dụng này để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Mới đây, một sự việc khá hài hước được ghi lại trong quán nước liên quan đến chai nước rửa tay khiến dân mạng được phen "cười bật ngửa".

Cụ thể, trong đoạn video, một nhóm khách nữ diện đồ trông khá sang trọng đang chuẩn bị bước ra khỏi quán. Đáng chú ý, một người phụ nữ đeo kính râm trong nhóm này đã bất ngờ đứng khựng lại ngay quầy pha chế và có hành động "kỳ lạ".

Người phụ nữ có pha nhầm lẫn 'đi vào lòng đất' khiến cộng đồng mạng 'cười bò' - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, dường như người phụ nữ này đã nhìn thấy chiếc bình có vòi xịt y như vòi bình nước rửa tay khô thế là người này đã ung dung xịt một phát lên tay rồi thoa đều, sau đó mới rời đi. Chẳng biết khi xịt xong, vị khách nữ này có nhận ra mình đã nhầm chai siro mà quán dùng để pha chế đồ uống thành chiếc bình nước rửa tay hay không.

Thực chất, thứ mà cô vừa xịt lên tay lại là... siro để pha chế đồ uống - Ảnh: Cắt từ clip

Ở cuối video, có thể thấy, nhân viên của quán cũng cảm thấy hoang mang không kém khi vị khách nữ đã xịt thứ đó ngay quầy pha chế lên tay của mình. Sau khi xem xong đoạn clip, rất nhiều cư dân mạng cũng phải phì cười không ngớt với hành động bất ngờ của vị khách này. Nhiều người còn dành tặng 10 điểm cho người phụ nữ vì ý thức chống dịch quá cao.

Bộ Công an Việt Nam phối hợp an ninh Mỹ bắt 3 đối tượng lừa hơn 7.000 người mua nước rửa tay ngừa Covid-19 Những người bị lừa ở 50 bang của Mỹ đã đặt mua nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn từ các trang web ở Việt Nam. Họ đã chuyển tiền cho bên bán nhưng không nhận được sản phẩm, thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay cho biết.

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