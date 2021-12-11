Lưu trữ “clip nóng” sau khi làm chuyện ấy với 50 phụ nữ, chủ nhân là con trai của chủ tịch resort

Được biết đây là vụ việc đã gây chấn động được đài MBC của Hàn Quốc phát giác sau khi đài này thu thập được dữ liệu về toàn bộ những "clip nóng" do người đàn ông trên quay lại và lưu trữ trên máy tính của mình.

30 tuổi, sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng một người đàn ông 30 tuổi tại Hàn Quốc lại có hành động biến thái khi lén lắp đặt camera kín trong phòng khách và phòng ngủ nhà mình, sau đó dụ dỗ nhiều cô gái về nhà quan hệ tình dục. Trong chưa đầy 5 tháng, người đàn ông này đã quay lén hình ảnh riêng tư của khoảng 50 cô gái.

Theo những gì thu thập được từ phía cảnh sát thì được biết người đàn ông này được biết đến với họ Kwon, là giám đốc của một khu nghỉ dưỡng và sân golf nổi tiếng tại thành phố Ansan, thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Trong khi đó, bố của Kwon là chủ tịch của khu resort này, đồng thời còn là chủ của một công ty truyền thông lớn.

Đài MBC đã thu thập được tổng cộng 62 các tệp video mà Kwon lưu trữ trong máy tính của mình được quay từ ngày 28/6 đến ngày 13/11/2021, mỗi tệp đều được ghi tên và tuổi của các nạn nhân, cùng với ngày tháng họ làm "chuyện ấy" vô cùng cụ thể và bài bản, như thể đang ghi lại nhật ký vậy.

Các phóng viên của đài MBC đã có một cuộc gặp với Kwon để hỏi về sự thật đằng sau những video đồi trụy này. Ban đầu, Kwon phủ nhận mọi chuyện, nói rằng anh ta không hề quay bất cứ video nào nhưng sau đó lại bắt đầu thay đổi lời nói khi thấy các phóng viên đề cập chi tiết đến các video. Có những video trùng tên nhau và tổng cộng có khoảng 50 cô gái là nạn nhân của Kwon. Tất cả họ đều không biết hình ảnh nhạy cảm của mình đã bị lén quay lại.

Ban đầu, Kwon giải thích: "Tôi cũng là người đi nhà thờ. Chuyện tôi quay lại hình ảnh quan hệ tình dục bất hợp pháp không phải là sự thật. Tôi không làm chuyện đó. Tôi không có lý do gì để làm thế".

Tuy nhiên sau đó, Kwon đã quay ngoắt thái độ và tuyên bố: "Tôi không làm chuyện đó với ý đồ xấu. Tôi chỉ giữ lại cho riêng mình thôi. Nếu những đoạn video đang được lưu hành thì có nghĩa là có ai đó đã lấy trộm và làm rò rỉ chúng".

Kwon thừa nhận với các phóng viên rằng anh ta đã quay một số đoạn video khi chưa nhận được sự cho phép của các cô gái. Anh ta giải thích: "Có lẽ họ không biết. Tôi chưa bao giờ nói với họ về chuyện đó. Có những người đồng ý nhưng cũng có người không hề biết chuyện bị quay video".

Kwon kể rằng hầu hết những người phụ nữ này đều là anh ta gặp gỡ tại các quán bar, nơi anh ta là khách hàng quen thuộc. Khi được hỏi làm thế nào để biết tên tuổi của những người phụ nữ này, Kwon nói rằng chính họ đã nói với anh ta.

Mặc dù Kwon đã thừa nhận rằng anh ta quay các video khi chưa được sự cho phép của những người phụ nữ, tuy nhiên anh ta khẳng định chưa bao giờ tung các video đó lên mạng.

Vào ngày 8/12 vừa qua, Kwon đã có ý định bỏ trốn đến Mỹ nhưng đã bị cảnh sát chặn lại và bắt giữ ngay tại sân bay Incheon, thu giữ một chiếc máy tính cá nhân có chứa các đoạn video quay lén. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra toàn bộ vụ việc này.

Theo luật pháp Hàn Quốc, việc sở hữu hoặc thậm chí chỉ xem các video được quay một cách bất hợp pháp mà không có sự đồng ý của người khác có thể bị phạt tù lên đến 3 năm.