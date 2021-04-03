Long An: Nổ bình gas trên phà, 1 người chết, 2 người bị thương

Xã hội 03/04/2021 10:42

Một vụ nổ bình gas trên phà đã khiến 5 người bị rơi xuống kênh. Không may, một người mất tích dưới sông đã được tìm thấy và tử vong sau vụ việc.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 2/4, lúc này người dân ven tuyến kênh xã Vĩnh Đại nghe tiếng nổ rất lớn phát ra trên một chiếc phà đang lưu thông.

Long An: Nổ bình gas trên phà, 1 người chết, 2 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ bình gas trên phà - Ảnh: Thanh Niên

Sau tiếng nổ, ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội. Được biết, thời điểm xảy ra vụ nổ, trên phà có 5 người bị rơi xuống kênh. Vụ nổ khiến 1 người mất tích, 4 người bơi được vào bờ, trong đó có 2 người bị thương khá nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường dập lửa, đồng thời tìm kiếm người đàn ông mất tích. Thi thể nạn nhân đưa lên bờ sau đó. Người chết trong vụ việc thương tâm là ông Nguyễn Hoàng R. (37 tuổi, ngụ ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng). Người dân địa phương cho hay, chiếc phà bị nạn được dùng để vận chuyển các phương tiện máy móc cắt lúa. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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