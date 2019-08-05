Long An: Cụ ông U70 bị bắt quả tang trong tình trạng 'thiếu vải' cùng bé gái 13 tuổi

Xã hội 05/08/2019 11:51

Cụ ông U70 bị bắt gặp trong tình trạng khỏa thân khi ở cùng bé gái 13 tuổi. Mọi người nghi ngờ đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an TP. Tân An (Long An) xác nhận đơn vị này đang tạm giữ đối tượng N. (66 tuổi, ngụ xã Bình Tâm, TP. Tân An) để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, vào chiều 3/8, người thân nhìn thấy ông N. chở bé gái 13 tuổi vào một ngôi nhà. Nghi đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em, mọi người xông vào nhà thì phát hiện ông N. cùng bé gái trong tình trạng khỏa thân nên khống chế, trình báo sự việc đến lực lượng chức năng.

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Người đàn ông có hành vi dâm ô trẻ em bị người thân bé gái bắt gặp - Ảnh: Internet

Được biết ông N. và bé gái quen biết thông qua chị của em. Người đàn ông này từng mua cho cô bé một chiếc điện thoại di động và thường xuyên nhắn tin qua lại, dụ dỗ làm “chuyện người lớn”.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, người mẹ phát hiện con có dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi. Lúc này cô bé thừa nhận đã quan hệ tình dục với ông N.

Chiều ngày xảy ra sự việc, ông N. lại tiếp tục nhắn tin cho nạn nhân và chở vào một căn nhà vắng vẻ định giở trò đồi bại thì bị người nhà cô bé bắt gặp.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ xâm hại trẻ em khiến nhiều người bàng hoàng.

Bé gái 7 tuổi bị ông nội của bạn giở trò đồi bại

Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 17/7 bé T.N.A (sinh năm 2012) qua nhà ông Trần Minh Giao (sinh năm 1952, trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) chơi thì bị ông này gọi vào giường giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn, đối tượng dặn bé không được kể lại với ai.

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Ông Giao giở trò đồi bại với bé gái 7 tuổi - Ảnh: Internet

Đến ngày 20/7, trong lúc tắm cho con mẹ nạn nhân phát hiện vùng kín của con bị tổn thương nặng mới gặng hỏi. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh, Công an huyện Đô Lương xác định ông Giao đã có hành vi dâm ô với bé A.

Tại cơ quan công an, đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết vì uống rượu nên không làm chủ được bản thân.

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Không chỉ hiếp dâm bé gái nhiều lần suốt một năm, gã "yêu râu xanh" còn đe dọa nạn nhân không được kể lại với ai.

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Từ khóa:   giao cấu với trẻ em xâm hại trẻ em

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