Liên quan đến vụ bé gái bị đưa lên núi Két bóp cổ đến chết, hung thủ khai đã hiếp dâm cháu bé rồi ra tay sát hại tàn nhẫn.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Phước Tân (SN 1982; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, theo báo Giao Thông, ngày 3/11, Tân quen biết với anh N.H.Đ. và con gái anh Đ. là cháu V. (SN 2009) trong tiệc nhậu tại nhà người quen ở thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Đến ngày 6/11, Tân nói sẽ mua điện thoại cho V. để học rồi chở bé gái đến khu vực xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và thuê nhà trọ ngủ lại.

Ngày hôm sau, do Tân không thực hiện lời hứa, bỏ đi nhậu, nên cháu V. khóc và đòi mua điện thoại.

Tức giận, đối tượng đưa cháu bé lên núi ở khu vực ấp Núi Két (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), bóp cổ nạn nhân đến chết.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan tới vụ án trên, Người Lao Động thông tin thêm, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Phước Tân để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giết người.

Đối tượng Trần Phước Tân - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả điều tra ban đầu và từ lời khai của Tân, vào ngày 3/11, gã cùng một phụ nữ tên Thảo (sống chung như vợ chồng) về nhà người này tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tại đây, Tân tổ chức nhậu rồi quen biết với anh Nguyễn Hải Đăng và con gái anh này là V. (SN 2009).

Chiều 5/11, Tân nói dối với V. sẽ mua điện thoại cho bé gái này học online. Khoảng 14h hôm sau, khi vừa nhậu xong, Tân điều khiển xe máy chở V. về nơi gã và Thảo sinh sống trên núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, ngủ rồi quan hệ tình dục với V.

Sợ vụ việc bị bại lộ nên sáng 7/11, Tân chở V. đến khu vực xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên rồi dẫn bé lên núi Két dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

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