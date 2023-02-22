Lời khai của tài xế xe khách đâm vào đuôi xe tải chở gạch khiến 16 thương vong ở Quảng Nam?

Xã hội 22/02/2023 08:35

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tài xế điều khiển xe khách khai do thiếu quan sát nên để xảy ra tai nạn khiến 16 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 21/2, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ vụ tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương, xảy ra sáng sớm nay từ công an huyện Núi Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.

“Anh em đang tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ công an Núi Thành để làm rõ. Ban đầu, lời khai của tài xế xe khách khai do không quan sát phía trước khi lái xe nên đã đâm vào xe đang đậu bên lề đường. Về tốc độ thì chưa có số liệu hộp đen nên chưa xác định được cụ thể” - lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Lời khai của tài xế xe khách đâm vào đuôi xe tải chở gạch khiến 16 thương vong ở Quảng Nam? - Ảnh 1
Xe khách biến dạng sau cú tông - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ 35 phút ngày 21/2, tài xế Tiên điều khiển xe khách BKS 51B-199.56 của hãng Phương Trang lưu hành trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành,) thì tông vào đuôi xe tải mang BKS 81C-156.90 do ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996; trú huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều phía trước.

Hậu quả, 3 hành khách trên xe Phương Trang gồm bà Nguyễn Thị Hường (SN 1951; trú phường Thuận Hoà, TP Huế); ông Ngô Minh Hoàng (SN 1961; trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và ông Trần Văn Hải (SN 1964; trú xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tử vong; 13 người bị thương, 2 chiếc xe bị hỏng. Trong số 13 người bị thương có 11 người là hành khách, 2 nạn nhân còn lại là 2 phụ nữ trú ở địa phương, đang đứng bốc gạch trên xe tải xuống.

Lời khai của tài xế xe khách đâm vào đuôi xe tải chở gạch khiến 16 thương vong ở Quảng Nam? - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Người Lao động

Sáng 21/2, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Địa phương hỗ trợ ban đầu cho các trường hợp tử vong 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ người bị thương từ 1 đến 3 triệu đồng/trường hợp.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết trong số 13 nạn nhân bị thương, có 4 người bị nặng nhưng không có ca bệnh nào có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Danh tính các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn xe khách đâm vào đuôi xe tải chở gạch ở Quảng Nam

Danh tính các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn xe khách đâm vào đuôi xe tải chở gạch ở Quảng Nam

Trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 17 người bị thương.

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