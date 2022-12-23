Vào ngày 23/12, lực lượng thuộc Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đã làm rõ vụ một đối tượng điều khiển xe ô tô tông 8 xe máy, tiếp sau đó lại đâm vào cổng nhà dân.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 22/12, Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này đã làm việc với Lê Văn Hiền (SN 1991, trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), người có hành vi điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn và bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng lái xe sau khi sử dụng bia rượu.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Đội CSGT- trật tự Công an TP.Huế và các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với Hiền. Bước đầu Hiền khai nhận, trước đó đã uống bia rượu, trong lúc điều khiển xe thì buồn ngủ và gây ra tai nạn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hiền là 0,271 mg/ lít khí thở, kết quả test nhanh ma túy âm tính.

Lê Văn Hiền tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào lúc 21h40 ngày 21/12, Hiền điều khiển xe ô tô biển số 75A- 168.38 chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng đến Cửa Thượng Tứ, thuộc (phường Đông Ba, TP.Huế).

Khi đến trước số nhà 60 đường Đinh Tiên Hoàng thì xe ô tô do Hiền điều khiển liên tiếp húc vào 8 xe máy đang để bên đường. Hậu quả xe ô tô 75A- 168.38 và 8 xe máy bị hư hỏng.

Chưa dừng lại đó, Hiền điều khiển ô tô đến đường Trần Phú (phường trường An, TP.Huế) thì tiếp tục húc vào cổng nhà số 219 Trần Phú. Vụ tai nạn khiến trụ cổng, cửa cổng cùng với một số vật dụng khác nhà này bị hư hỏng.

Loạt xe máy đậu bên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng bị ô tô tông ngã - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hiện tại, vụ việc đang được Đội CSGT- trật tự Công an TP.Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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