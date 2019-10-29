Loạt ảnh cực hài: Cô chủ mặc đồ cổ trang, makeup sương sương chỉ để bán tạp hóa khiến dân mạng cười lăn

Xã hội 29/10/2019 16:06

Những hình ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc cô chủ tiệm tạp hóa mặc quần áo cổ trang, trang điểm ấn tượng để bán hàng khiến cộng đồng mạng cười lăn.

Sáng nay (29/10), trên mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh hài hước của một cô chủ cửa hàng tạp hóa. Sau khi xem, ai nấy đều gật gù công nhận cô chủ đúng là “dân chơi thứ thiệt” khi đầu tư hẳn trang phục bán hàng chẳng giống ai.

Trong những hình ảnh gây bão mạng xã hội, cô chủ tiệm tạp hóa làm tóc theo phong cách cổ trang cầu kỳ, quần áo và cách trang điểm cũng độc lạ không kém. Bên cạnh đó, thần thái hờ hững tạo dáng chẳng khác diễn viên chuyên nghiệp cũng khiến mọi người cười không ngớt.

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Chủ nhân của những hình ảnh hài hước kể về cô chủ tiệm trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
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Biểu cảm hờ hững của cô chủ gây bão mạng xã hội - Ảnh: Facebook
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Kiểu tóc và phong cách trang điểm vô cùng ấn tượng - Ảnh: Facebook
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Dù chưa biết tuổi thật nhưng vóc dáng của cô chủ tiệm vô cùng thon thả - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều thích thú trước sự sáng tạo của cô chủ. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn ấn tượng với thần thái tự tin của chị.

“Mất vai trong Diên Hy Công Lược, chị về trang điểm sương sương đi bán hàng cho đạo diễn tức chơi”, L.H bình luận.

“Chuẩn bị tới lễ hội hóa trang và bạn chưa biết phải trang điểm thế nào. Nhưng mà nhìn body của chị cũng chuẩn ghê”, một người dùng mạng xã hội khen ngợi.

“Khi bạn có niềm đam mê diễn xuất nhưng bị mẹ bắt đi bán hàng, đam mê thách thức mọi giới hạn là đây chứ đâu”, P.K bình luận hài hước.

Mặc dù chưa có thêm thông tin về cô chủ quán "bá đạo" này nhưng loạt ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ.

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