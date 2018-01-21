Lên án đàn ông đi gái gú, người chồng nhận được cơn mưa lời khen từ hội chị em

Xã hội 21/01/2018 14:33

Từ xưa đến nay, chuyện đàn ông và gái gú luôn là vấn đề được chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm. Đây cũng là đề tài nóng được cánh mày râu tranh luận trên mạng xã hội.

Ngày nay, nhiều ông chồng vịn vào cớ xã giao, tiếp khách để bào chữa cho hành vi phản bội của mình. Họ cho rằng đó là công việc nên các bà vợ cũng chẳng thể làm gì được.

Vì thế, bài viết của chủ tài khoản H.N được cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em ủng hộ nhiệt liệt. Anh H.N có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại với phần đông phái mạnh. Anh lên tiếng chỉ trích những người đàn ông dễ dãi với bản thân, cho phép mình được "lang chạ" với nhiều cô gái mà bỏ quên người vợ đầu ấp tay gối. Theo anh, một người đàn ông thật sự bản lĩnh là khi có thể chống lại mọi cám dỗ bên ngoài để bảo vệ gia đình.

Nguyên văn bài chia sẻ "gây bão" của anh H.N những ngày qua:

“Đàn ông và gái gú

Hỏi: giờ có 1 chậu nước rửa chân, mà rất nhiều thằng rửa trước rồi đưa cho ông ông có rửa không?

Trong cái chậu rửa chân ý, từng có chân to rửa, chân nhỏ rửa, chân ngắn rửa, chân dài rửa, chân đen nhiều lông rửa, chân trắng không lông rửa, chân trần rửa.

Thế ông có rửa không?

Đó là ví dụ mình hay dùng cho việc các ông chồng đi ngoại tình gái gú. Là mình, mình nhất quyết không rửa, có chết cũng không rửa. Vì sự thật nó bẩn kinh khủng.

Đàn ông luôn có 2 não, não trên và não dưới. Não trên đại diện cho phần người và não dưới đại diện cho phần con.

Trong vấn đề quyết định xem có ngủ lang bạt hay không thì thường người đàn ông sử dụng não dưới. Và cái não ý nó thường không được sáng suốt cho lắm sau khoảng dăm ba chén rượu.

Lên án đàn ông đi gái gú, người chồng nhận được cơn mưa lời khen từ hội chị em - Ảnh 1
Đàn ông rất dễ lầm đường lạc lối khi trong người đã có dăm ba chén rượu -Ảnh: Facebook

Tâm lý của con người không riêng gì đàn ông là hám của lạ, cái gì lạ thì thú vị, cái gì quen thì nhàm chán. Thế nên không thiếu những vụ dù vợ ở nhà xinh như tiên, số đo ba vòng 90-60-90, ra ngoài đường ấp những em trông như thím, tay to bằng cái cột nhà, chân to bằng 3 cái tay, số đo 3 vòng 100-120-100.

Rất nhiều ông bây giờ sau khi ngoại tình có một cách biện minh rất hay: ‘Chỉ vì quan hệ xã hội thế chứ tôi vẫn thương vợ, yêu con, vẫn đưa lương hàng tháng’.

Thế giờ hỏi lại, nếu vợ các ông ý đi ngoại tình, xong về bảo lúc em bên anh ấy em vẫn luôn nghĩ về anh, thì có chấp nhận được không hay lại lồng lộn tốc váy lên.

Suy cho cùng gái gú, nó cũng như một loại thử thách tương tự những thứ ma tuý, thuốc lắc, lô đề cờ bạc. Chỉ có là nó làm gia đình tan nát theo chiều hướng sâu rộng hơn.

Lên án đàn ông đi gái gú, người chồng nhận được cơn mưa lời khen từ hội chị em - Ảnh 2
Đừng vì một phút nông nỗi mà phá nát gia đình hạnh phúc - Ảnh: Facebook

Và để phần người hay phần con lấn át nó phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh của người đàn ông đích thực.

Rất dễ để lựa chọn đi xuôi theo dòng nước, dăm ba chén với anh em chiến hữu, karaoke kèm tay vịn, bỏ vợ mình với mâm cơm nguội ngắt ở nhà.

Nhưng rất khó để bơi ngược dòng nước là một phần tử khác với những phần còn lại, rượu dừng rồi lếch thếch về nhà với vợ với con.

Nghĩ thoáng ra một tí, nghĩ xa hơn một tẹo, hãy nhớ lại những câu thề non hẹn biển bên người chung chăn gối với mình hồi mới quen.

Hãy nhớ lại từng cảm xúc, từng sự yêu thương, từng cơn rung động của những thuở ban đầu si mê đấy để thêm chút bản lĩnh và lý trí cho mọi quyết định của mình thôi.

Có được không mấy anh?”

Sau khi được đăng tải, bài viết được chị em like nhiệt tình vì đã nói hộ tiếng lòng của phụ nữ. Bên cạnh đó, các đấng mày râu cũng bàn tán sôi nổi không kém.

 “Bài viết hay và ý nghĩa, nhưng thử hỏi đàn ông bây giờ còn có mấy ai tránh được cám dỗ. Chưa kể, ngoài kia có biết bao nhiêu cô lúc nào cũng lăm le giật chồng người khác”, N.A bình luận.

“Mỗi khi chuẩn bị làm việc gì có lỗi, hãy nghĩ về gia đình, ở đó có vợ con đang chờ, nghĩ đến những lời thề trong giông bão, nghĩ đến hậu quả sau này…”, anh T.S đưa ra lời khuyên chân thành cho các ông chồng.

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Từ khóa:   ngoại tình đàn ông ngoại tình tâm sự gây bão

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