Lấy lại xe cho người bị cướp, 'hiệp sĩ' bị người nhà nạn nhân đánh gãy chân

Xã hội 04/06/2020 10:20

Sau khi lấy lại được chiếc xe đạp điện bị cướp, anh Huy mang xe về trả cho khổ chủ thì bất ngờ bị người nhà của người mất xe đánh gãy chân.

Mới đây, anh Tăng Quốc Huy (SN 1980) gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương về việc bị đánh gãy chân với thương tích tỷ lệ 17% cách đây hơn 8 tháng nhưng các đối tượng liên quan vẫn chưa bị xử lý.

Trong đơn, anh Huy trình bày, khoảng 8 giờ 30 ngày 2/9/2019, anh cùng vợ đang đi ăn ở ngã ba Gò Mã phường Đồng Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương thì nghe tiếng hô "Cướp! Cướp". Phát hiện đối tượng đang cố cướp chiếc xe đạp điện, anh Huy đuổi theo hô hoán thì tên cướp bỏ chạy để lại xe.

Vợ chồng anh Huy mang chiếc xe đạp điện trở lại hiện trường thì bị một người đàn ông tên Hiền dùng gậy đánh tới tấp khiến anh bất tỉnh. Lúc này, tổ tuần tra Công an phường Đông Hòa có mặt lập biên bản, đồng thời đưa anh Huy đến bệnh viện cấp cứu.

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Lấy lại xe cho người bị cướp, 'hiệp sĩ' bị đánh gãy chân - Ảnh: Tiền Phong

Anh Huy bị đa chấn thương, gãy xương chân nặng phải phẫu thuật nối xương. Công an TP. Dĩ An sau đó đưa anh Huy đi giám định thương tích với tỷ lệ 17%.

Anh Huy cho biết, người đàn ông tên Hiền đánh anh quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp ngăn cản. Chỉ khi chủ nhân chiếc xe đạp điện nói anh Huy không phải tên cướp thì người này mới chịu dừng lại. Trong thời gian anh Huy nằm viện, người này có đến gặp xin lỗi 1 lần và hỗ trợ 5 triệu đồng rồi về. 

Từ khi bị đánh gãy chân đến nay, anh Huy chỉ có thể đi lại bằng gậy và phải nghỉ làm ở công ty. Hơn 8 tháng nghỉ việc, cuộc sống của vợ chồng anh gặp nhiều khó khăn. 

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Từ khi bị đánh, anh Huy phải nghỉ làm ở nhà - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Công an TP. Dĩ An cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra. Về việc bồi thường cho nạn nhân, công an cho hay đó là giao dịch dân sự thỏa thuận giữa đôi bên, đơn vị không có quyền can thiệp.

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Sau khi được một cô gái liên tục gọi điện cầu cứu vào đêm khuya, "hiệp sĩ" Minh thương lòng nên chạy ra. Tuy nhiên khi đến nơi thì ông Minh lại bị một nhóm thanh niên 10 người bao vây đánh rồi đốt xe, đốt luôn cả chỗ ở.

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