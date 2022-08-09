'Lạnh sống lưng' lời khai của nghi phạm nhẫn tâm đâm vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch ở Đà Nẵng

Xã hội 09/08/2022 14:40

Sau khi bắt tạm giam Hoàng Minh Phong, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của nghi phạm để điều tra về hành vi giết người.

Theo thôn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ bắt tạm giam nghi phạm Hoàng Minh Phong (tên thường gọi "Lì", 35 tuổi, ngụ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người.

Hoàng Minh Phong là nghi phạm trong vụ chồng đâm vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch tại căn nhà trên đường Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, gây xôn xao dư luận. Sau khi bắt giữ Phong, lực lượng công an đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm.

'Lạnh sống lưng' lời khai của nghi phạm nhẫn tâm đâm vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Đối tượng Phong đã bị Công an Đà Nẵng tạm giữ để điều tra vụ việc - Ảnh: VOV

Cụ thể, nghi phạm Phong cho biết giữa mình và vợ là chị D.N.Q.H (22 tuổi) có một con chung. Thời gian gần đây, hai bên mâu thuẫn nên không còn sống chung. Phong về quê còn chị H. đưa con về ở với mẹ ruột là bà N.T.P.L (49 tuổi).

Ngày 8/8, Phong từ Thừa Thiên – Huế vào Đà Nẵng để tìm vợ, con. Lúc này, bà N.T.P.L không cho Phong vào nhà thăm con. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Phong bực tức, liền rút con dao mang theo trong balo đâm vợ lẫn mẹ vợ nhiều nhát liên tiếp. Hàng xóm nghe tiếng kêu la thất thanh nên tri hô lực lượng công an đến ứng cứu.

'Lạnh sống lưng' lời khai của nghi phạm nhẫn tâm đâm vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Hoàng Minh Phong bị khống chế tại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, nhận tin báo của Trung tâm Chỉ huy, Đội Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng lập tức đến hiện trường, phối hợp với công an địa phương khống chế Hoàng Minh Phong, đồng thời đưa 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hậu quả, chị Hương và bà Loan bị nhiều vết thương ở vùng trọng yếu trên cơ thể, được người dân đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bà L. nhập viện trong tình trạng bị thủng màng phổi, đứt động mạch, mất máu nặng, nguy kịch. Sau khi mổ cấp cứu, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Trong khi đó, chị N. bị chém nhiều nhát ở vùng mặt, bị thương phần mềm, hiện sức khỏe đã tạm ổn.

Xác định nguyên nhân thảm kịch chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man ở Đà Nẵng

Xác định nguyên nhân thảm kịch chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man ở Đà Nẵng

Mới đây, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã thông tin về vụ một người chồng đã cầm 2 con dao đâm chém vợ và mẹ vợ dã man tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng đâm vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch Chồng đâm vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch ở Đà Nẵng án mạng ở Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 35 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?