Sau khi bắt tạm giam Hoàng Minh Phong, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của nghi phạm để điều tra về hành vi giết người.

Theo thôn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ bắt tạm giam nghi phạm Hoàng Minh Phong (tên thường gọi "Lì", 35 tuổi, ngụ xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi giết người. Hoàng Minh Phong là nghi phạm trong vụ chồng đâm vợ lẫn mẹ vợ nguy kịch tại căn nhà trên đường Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, gây xôn xao dư luận. Sau khi bắt giữ Phong, lực lượng công an đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm.

Đối tượng Phong đã bị Công an Đà Nẵng tạm giữ để điều tra vụ việc - Ảnh: VOV Cụ thể, nghi phạm Phong cho biết giữa mình và vợ là chị D.N.Q.H (22 tuổi) có một con chung. Thời gian gần đây, hai bên mâu thuẫn nên không còn sống chung. Phong về quê còn chị H. đưa con về ở với mẹ ruột là bà N.T.P.L (49 tuổi). Ngày 8/8, Phong từ Thừa Thiên – Huế vào Đà Nẵng để tìm vợ, con. Lúc này, bà N.T.P.L không cho Phong vào nhà thăm con. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Phong bực tức, liền rút con dao mang theo trong balo đâm vợ lẫn mẹ vợ nhiều nhát liên tiếp. Hàng xóm nghe tiếng kêu la thất thanh nên tri hô lực lượng công an đến ứng cứu.

Hoàng Minh Phong bị khống chế tại hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, nhận tin báo của Trung tâm Chỉ huy, Đội Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng lập tức đến hiện trường, phối hợp với công an địa phương khống chế Hoàng Minh Phong, đồng thời đưa 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hậu quả, chị Hương và bà Loan bị nhiều vết thương ở vùng trọng yếu trên cơ thể, được người dân đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bà L. nhập viện trong tình trạng bị thủng màng phổi, đứt động mạch, mất máu nặng, nguy kịch. Sau khi mổ cấp cứu, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Trong khi đó, chị N. bị chém nhiều nhát ở vùng mặt, bị thương phần mềm, hiện sức khỏe đã tạm ổn.

Xác định nguyên nhân thảm kịch chồng đâm chém vợ và mẹ vợ dã man ở Đà Nẵng Mới đây, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã thông tin về vụ một người chồng đã cầm 2 con dao đâm chém vợ và mẹ vợ dã man tại nhà.

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