Lãnh 7 năm tù vì cưới vợ 12 tuổi, nam thanh niên khóc nức nở tại tòa

Nam thanh niên 17 tuổi nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi, còn sống chung như vợ chồng. Hậu quả, thanh niên bị tuyên án 7 năm tù vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hôm nay (31/7), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Danh Hoàng Sơn (17 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Sơn với bị hại L.T.N.P. (12 tuổi) ngụ cùng xã. Cả hai đều không ở chung với cha mẹ mà sống cùng ông, bà.

P. và Sơn có quan hệ tình cảm yêu đương. Tháng 11/2018, P. đi chơi lễ Ook Om Bok về khuya nên ghé nhà của Sơn để ngủ nhờ. Tại đây, Sơn đã quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi.

Sống như vợ chồng với bé gái 12 tuổi, thanh niên 17 tuổi lãnh 7 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi - Ảnh: PLO

Vài ngày sau đó, Sơn chở P. đi uống trà sữa rồi đưa về nhà ngủ chung. Đầu năm 2019, cô bé đến nhà Sơn, sống như vợ chồng và bị mẹ phát hiện.

Sau đó, ông ngoại của Sơn làm lễ "thú phạt" với họ hàng hai bên. Người ông thiếu hiểu biết pháp luật chỉ nghĩ đơn giản đang "vun đắp hạnh phúc" cho cháu nên đã bán bò lấy tiền tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ.

Khi hai bên họ hàng đang ăn uống chúc mừng "vợ chồng" Sơn vào ngày 15/1/2019, chính quyền địa phương phát hiện vụ tảo hôn nên lập biên bản vụ việc. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Sơn xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi căn cứ vào lời khai của hai bên và các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Danh Hoàng Sơn 7 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Khi nói lời sau cùng, Sơn đã khóc và hứa chấp hành hình phạt của tòa.

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