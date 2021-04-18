Lần đầu đi máy bay, người đàn ông khóc đẫm nước mắt xin đổi vé vì lí do mà cả hành khách lẫn nhân viên hãng bay đều hết lòng giúp đỡ

Xã hội 18/04/2021 12:52

Mới đây trên mạng xã hội đang chia sẻ một câu chuyện về người đàn ông lần đầu đi máy bay nhưng phải khóc đẫm nước mắt xin được đổi vé sớm hơn dự kiến. Có lẽ câu chuyện sẽ rất bình thường nếu cư dân mạng chưa biết được lý do.

Theo tài khoản T.A.J. chia sẻ: "Chúng tôi đón anh vào phòng chờ chiều nay, anh nói với chúng tôi đây là lần đầu đi máy bay, nhờ các cô hỗ trợ giúp. Đến 17h anh lại ra lễ tân phòng chờ nhờ chúng tôi chỉ lối lên máy bay, tôi nói chuyến của anh tận 20h hơn nên anh cứ chờ, mắt anh rưng rưng, con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với.

Tôi và cả cô đồng nghiệp lặng người trong phút chốc, anh lại oà khóc mọi người xung quanh phòng chờ ngỡ ngàng, tôi và cả cô đồng nghiệp bối rối rồi cố bình tĩnh tìm mọi cách hỗ trợ chuyến bay cho anh nhưng vé này chỉ có thể dời chứ không thể hoàn tiền hay đổi hãng. Muốn bay sớm hơn phải mua bay hãng khác. Ngay lúc ấy, có 1 chị khách trong phòng chờ đến và hỗ trợ toàn bộ tiền vé mới để a có thể bay sớm nhất".

nguoi dan ong lan dau di may bay 1
 Lí do người đàn ông xin đổi vé sớm đã khiến ai lắng nghe câu chuyện cũng cảm động và hết lòng giúp đỡ - Ảnh: Internet

Cũng theo lời tài khoản cá nhân trên, người đàn ông ấy làm công nhân ở Bình Dương đã 20 năm ròng. Anh đi làm để gửi tiền về quê trang trải cuộc sống, cũng như nuôi 3 đứa con đang tuổi đi học. Được biết, anh có 2 bé gái lớn năm nay học 12, bé út thì học lớp 4. Chẳng may trong lúc 2 cô con gái lớn đạp xe đi học thì bị ô tô tông phải. Sự việc khiến 1 em tử vong, 1 em bị gãy chân đang cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin, anh đã tức tốc mua ngay vé máy bay để về quê. “Anh ra ngay cửa ngồi đợi ngay khi nhận vé mới, vì anh muốn lên máy bay sớm nhất, đồng nghiệp chúng tôi ra gate hỗ trợ anh ít lệ phí đi đường, anh mở ví ra trong đó chỉ còn vài trăm nghìn (chắc trước đó đã gom hết tiền mua vé thương gia rồi)", tài khoản chia sẻ câu chuyện cho biết thêm.

nguoi dan ong lan dau di may bay 2
 Bài viết của 'chủ thớt' T.A.J. chia sẻ đã khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Không những thế, khi biết được câu chuyện đau lòng của người đàn ông lần đầu đi máy bay, những thành viên của nhiều hãng khác nhau trên sân bay lẫn các hành khách đều cố gắng hết sức để giúp đỡ ông có mặt trên chuyến bay sớm nhất trở về nhà.

Bài viết tuy chưa được xác thực nhưng đã chạm đến trái tim của rất nhiều cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra cảm kích lòng tốt của những người xa lạ đã hết mình giúp đỡ người đàn ông kia. Đồng thời, netizen cũng gửi lời chia buồn đến gia đình người đàn ông nọ, mong ông sớm vượt qua nỗi đau mất mát này.

Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" thẳng thắn nhắn nhủ Trang Khàn

Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" thẳng thắn nhắn nhủ Trang Khàn

Theo đó, mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ (Hoài Linh, Thanh Hà, Kỳ Duyên, Trường Vũ) xuất phát từ việc bà Hằng chỉ đích danh những người nghệ sĩ có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên trong thời gian ông Yên chữa bệnh ở nước ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   sự cố máy bay máy bay gặp sự cố sự cố hàng không

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 31 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 36 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 45 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 52 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 58 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1