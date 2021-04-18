Lần đầu đi máy bay, người đàn ông khóc đẫm nước mắt xin đổi vé vì lí do mà cả hành khách lẫn nhân viên hãng bay đều hết lòng giúp đỡ

Mới đây trên mạng xã hội đang chia sẻ một câu chuyện về người đàn ông lần đầu đi máy bay nhưng phải khóc đẫm nước mắt xin được đổi vé sớm hơn dự kiến. Có lẽ câu chuyện sẽ rất bình thường nếu cư dân mạng chưa biết được lý do.

Theo tài khoản T.A.J. chia sẻ: "Chúng tôi đón anh vào phòng chờ chiều nay, anh nói với chúng tôi đây là lần đầu đi máy bay, nhờ các cô hỗ trợ giúp. Đến 17h anh lại ra lễ tân phòng chờ nhờ chúng tôi chỉ lối lên máy bay, tôi nói chuyến của anh tận 20h hơn nên anh cứ chờ, mắt anh rưng rưng, con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với. Tôi và cả cô đồng nghiệp lặng người trong phút chốc, anh lại oà khóc mọi người xung quanh phòng chờ ngỡ ngàng, tôi và cả cô đồng nghiệp bối rối rồi cố bình tĩnh tìm mọi cách hỗ trợ chuyến bay cho anh nhưng vé này chỉ có thể dời chứ không thể hoàn tiền hay đổi hãng. Muốn bay sớm hơn phải mua bay hãng khác. Ngay lúc ấy, có 1 chị khách trong phòng chờ đến và hỗ trợ toàn bộ tiền vé mới để a có thể bay sớm nhất".

Lí do người đàn ông xin đổi vé sớm đã khiến ai lắng nghe câu chuyện cũng cảm động và hết lòng giúp đỡ - Ảnh: Internet Cũng theo lời tài khoản cá nhân trên, người đàn ông ấy làm công nhân ở Bình Dương đã 20 năm ròng. Anh đi làm để gửi tiền về quê trang trải cuộc sống, cũng như nuôi 3 đứa con đang tuổi đi học. Được biết, anh có 2 bé gái lớn năm nay học 12, bé út thì học lớp 4. Chẳng may trong lúc 2 cô con gái lớn đạp xe đi học thì bị ô tô tông phải. Sự việc khiến 1 em tử vong, 1 em bị gãy chân đang cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin, anh đã tức tốc mua ngay vé máy bay để về quê. “Anh ra ngay cửa ngồi đợi ngay khi nhận vé mới, vì anh muốn lên máy bay sớm nhất, đồng nghiệp chúng tôi ra gate hỗ trợ anh ít lệ phí đi đường, anh mở ví ra trong đó chỉ còn vài trăm nghìn (chắc trước đó đã gom hết tiền mua vé thương gia rồi)", tài khoản chia sẻ câu chuyện cho biết thêm. Bài viết của 'chủ thớt' T.A.J. chia sẻ đã khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh: Internet Không những thế, khi biết được câu chuyện đau lòng của người đàn ông lần đầu đi máy bay, những thành viên của nhiều hãng khác nhau trên sân bay lẫn các hành khách đều cố gắng hết sức để giúp đỡ ông có mặt trên chuyến bay sớm nhất trở về nhà.

Bài viết tuy chưa được xác thực nhưng đã chạm đến trái tim của rất nhiều cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra cảm kích lòng tốt của những người xa lạ đã hết mình giúp đỡ người đàn ông kia. Đồng thời, netizen cũng gửi lời chia buồn đến gia đình người đàn ông nọ, mong ông sớm vượt qua nỗi đau mất mát này.

Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" thẳng thắn nhắn nhủ Trang Khàn Theo đó, mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ (Hoài Linh, Thanh Hà, Kỳ Duyên, Trường Vũ) xuất phát từ việc bà Hằng chỉ đích danh những người nghệ sĩ có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên trong thời gian ông Yên chữa bệnh ở nước ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-di-may-bay-nguoi-dan-ong-khoc-dam-nuoc-mat-xin-doi-ve-vi-li-do-ma-ca-hanh-khach-lan-nhan-vien-hang-bay-deu-het-long-giup-do-402463.html