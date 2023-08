Làm rõ vụ 3 học sinh để lại đôi dép và tờ giấy ghi ‘con xin lỗi cha mẹ’ trên cầu ở Nghệ An

Do có đôi dép kèm tờ giấy ghi như trên nên nhiều người nghĩ, nghi ngờ có người nhảy cầu…

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều nay (8/2), người dân đi qua cầu Chợ Cầu (thuộc địa phận xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phát hiện một đôi dép cùng tờ giấy để lại trên thành cầu. Tờ giấy này ghi “con xin lỗi cha mẹ” và ký tên HVCD.

Nhận được thông tin, Công an xã Hưng Trung có mặt tại hiện trường, xác minh sự việc.

Đôi dép và tờ giấy với nội dung "con xin lỗi cha mẹ" cùng chữ ký ghi tên H.V.C.D. được bỏ lại trên thành cầu Chợ Cầu - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 8/2, lãnh đạo xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã có thông tin về liên quan đến vụ việc này. Cụ thể, vào đầu buổi chiều khi người dân phát hiện một đôi dép nam đè trên mảnh giấy, nghi ngờ những vật kia do nạn nhân nhảy cầu để lại, người dân liền thông báo sự việc với Công an xã Hưng Trung.

Lúc này, bố mẹ của H.V.K.D. (SN 2010, trú xã Hưng Trung) cũng có mặt và lo lắng có chuyện xấu xảy ra với con mình nên tổ chức tìm kiếm khu vực dưới chân cầu.

"Khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua kiểm tra hiện trường cũng như địa hình, thấy không có dấu hiệu của một vụ tự tử, tôi động viên bố mẹ cháu D., đồng thời trích xuất camara an ninh của người dân gần đó để kiểm tra.

Kết quả trích xuất camera cho thấy không có vụ nhảy cầu nào mà là một trò nghịch dại của 3 cháu bé" - nguồn tin từ công an xã cho hay.

Trong dữ liệu camera trích xuất cho thấy, khoảng 14h15 ngày 8/2, H.V.C.D. và 2 nam sinh cùng sinh năm 2010 đi trên 2 xe đạp điện đến khu vực cầu Chợ Cầu. Tại đây, một trong 3 nam sinh nhảy xuống xe, cầm một tờ giấy đặt trên lan can cầu.

Một trong 2 người đi xe đạp ném cho nam sinh này một đôi dép để đè lên tờ giấy, cho giống hiện trường một vụ nhảy cầu tự tử. Dàn dựng xong, nhóm nam sinh này liền rời đi và đến một địa điểm khác chơi.