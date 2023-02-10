Ông Lương Văn Sơn (SN 1977) bức xúc: Nhà tôi ở cạnh suối Hón Thành và thường xuyên sử dụng nguồn nước để tắm giặt. Người dân địa phương cũng thường xuyên ra đây đánh bắt cá mang về để ăn. Nhưng không hiểu sao, gần đây nước đổi sang màu đen, có mùi hôi thối khiến cá chết nhiều.

Theo thông tin từ báo Giao thông, theo phản ánh của người dân thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), từ Tết Nguyên đán trở lại đây, nước suối chuyển thành màu đen, cá tự nhiên chết bất thường.

Từ khi con suối bị ô nhiễm, cuộc sống của 89 hộ dân với 420 nhân khẩu ở thôn Thanh Thuỷ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi công việc hằng ngày dường như bị đảo lộn.

Ông Lục Văn Toàn - Trưởng thôn Thanh Thủy cho biết, nguồn nước từ suối chảy ra đập Hón Thành bao đời nay trong mát, nhưng giờ không ai sử dụng được nữa. Tại khe núi đá vôi Cò Nóong, chúng tôi phát hiện có dòng nước màu đen kịt chảy liên tục ra suối. Núi đá này giáp ranh giữa thôn Thanh Thủy và thôn Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn.

Trao đổi với báo chí, ông Trịnh Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân xác nhận chính quyền xã đã đi kiểm tra và phát hiện nguồn nước đổi màu đen, cá tự nhiên chết bất thường, nước có mùi tanh nhẹ. Chính quyền địa phương đã báo cáo lên huyện về vấn đề này. Số cá tự nhiên chết hiện vẫn chưa được thống kê do nằm rải rác từ đầu nguồn

Sau khi nhận được thông tin, phòng chuyên môn của UBND huyện Như Xuân đã về kiểm tra và lập biên bản sự việc vào ngày 3/2. Theo biên bản kiểm tra hiện trường, có nước màu đen chảy ra từ các khe ở khu vực núi đá giáp ranh với xã Thanh Sơn. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Cơ quan chức năng nghi ngờ nguồn ô nhiễm xuất phát từ một số trang trại ở phía thượng nguồn đập Thanh Thủy (Hón Thành).

Ông Lê Hữu Đồng, -Phó phòng TN&MT huyện Như Xuân cho biết, việc suối Hón Thành ô nhiễm, chúng tôi đã lấy mẫu gửi đi kiểm tra. Đồng thời báo cáo cấp trên và các cơ quan chuyên môn để giúp huyện làm rõ nguyên nhân, sau khi có kết luận sẽ có phương án xử lý tiếp theo.

Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, phòng TN&MT đề nghị UBND xã Thanh Xuân thông báo cho nhân dân biết, không sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Cá tự nhiên chết hàng loạt - Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với Vietnamnet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa ký văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác định nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước tại thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân.

Theo đó, ông Giang yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT, UBND huyện Như Xuân và các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại thôn Thanh Thủy.

Ngoài ra, ông Giang yêu cầu những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/2.