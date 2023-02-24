Người dân Hà Tĩnh lo lắng khi ngao bất ngờ chết hàng loạt. Hiện ngành chức năng địa phương này đang lấy mẫu đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Theo thông tin từ Vietnamplus, trong gần một tuần trở lại đây, tại các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng ngao, hàu chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ nuôi. Các cơ quan chức năng của tỉnh nhanh chóng vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm và tuyên truyền rộng rãi cho người nuôi về các biện pháp chăm sóc nhuyễn thể này. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, trên 100ha ngao và hàu của hơn 30 hộ nuôi ở các xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên) và Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) bị chết từ 20% đến 40%, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ông Phạm Ngọc Dũng - hộ nuôi ngao lớn nhất ở đây cho biết, hơn 5ha nuôi ngao của gia đình ông Dũng đến kỳ thu hoạch đã chết hơn 40% và nguy cơ ngao chết tiếp tục tăng lên từng ngày. Ngao của gia đình tôi thả nuôi ở đây gần đến ngày thu hoạch, nhưng giờ đã chết hết, thiệt hại ước tính vài chục tấn; mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân, cũng như có cách phòng bệnh, hỗ trợ cho chúng tôi. Ngành chức năng Hà Tĩnh đang lấy mẫu tìm nguyên nhân ngao chết hàng loạt - Ảnh: báo Tiền Phong Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) cho biết, khi dịch bệnh xảy ra, đơn vị đã kiểm tra, tuyên truyền người dân thả mật độ vừa phải theo đúng khuyến cáo, phải có thời gian phơi bãi, ngao chết phải thu gom đúng quy định và cải tạo lại vùng nuôi trước khi thả giống mới.

Sau khi xảy ra hiện tượng ngao, hàu chết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả không phát hiện ký sinh trùng Perkinsus. Cùng với đó, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp Viện Nghiên cứu Thủy sản I tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân tình trạng ngao nuôi chết. Qua kiểm tra cho thấy, mật độ nuôi ngao quá cao trên 500con/m2 cỡ 650 con/kg. Ngoài ra, các hộ nuôi không thực hiện vệ sinh, cải tạo bãi nuôi, gây áp lực lên môi trường làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của đối tượng nuôi. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nuôi nhuyễn thể, đặc biệt là ngao và hàu, nhanh chóng thu gom ngao, hàu chết đưa ra xa khu vực nuôi và tiêu hủy; di chuyển số ngao, hàu còn sống chưa đạt kích cỡ thương phẩm sang khu vực nuôi khác. Đồng thời, tạm dừng các hoạt động thả nuôi ngao, hàu mới và vệ sinh, cày xới, phơi bãi, bón vôi khử trùng bãi nuôi. Kiểm tra ngao chết ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên - Ảnh: TTXVN Theo thông tin từ báo Tiền Phong, được biết, khu vực Cồn Vạn có 20ha nuôi ngao thương phẩm của 6 hộ dân ở thôn 2, xã Cẩm Lĩnh. Tình trạng ngao chết xuất hiện ở bãi nuôi của tất cả các hộ dân. Không chỉ tại Cẩm Lĩnh, mà khu vực nuôi ngao ở xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) cũng lâm cảnh ngao chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Tại đây có hơn 20 hộ nuôi ngao với tổng diện tích gần 80ha. Người dân địa phương đang cố gắng thu gom số ngao chết để đưa đi xử lý trong lúc chờ kết luận nguyên nhân từ ngành chức năng. Ông Nguyễn Viết Hải - chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) cho biết, tình trạng ngao nuôi tại bãi bồi ven cửa sông Rào Cái chết bất thường khoảng một tuần qua. Sau khi kiểm tra, tỉ lệ ngao chết tại bãi nuôi khoảng 40% - 50%. Thống kê sơ bộ có khoảng 100ha diện tích ngao bị chết gây thiệt hại lớn cho người dân. Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, sau khi xảy ra hiện tượng ngao chết đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân. Ngoài ra Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cũng tuyên truyền người dân thả mật độ vừa phải theo đúng khuyến cáo đồng thời thu gom đúng quy định và cải tạo lại vùng nuôi trước khi thả giống mới.

30 tấn ngao ở biển, người dân hồ hởi đi nhặt: Nhận ‘lộc trời’ Sau cơn bão, nhiều người vui mừng phát hiện hàng chục tấn ngao trôi dạt ở biển. Những chú ngao này có kích thước khá to, ‘từ 6-7 con/kg’ - một tài khoản cho hay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-ro-nguyen-nhan-khien-ngao-chet-hang-loat-o-ha-tinh-trong-suot-tuan-qua-559237.html