Làm gì với số vốn 300 triệu để nhanh giàu?

Xã hội 27/04/2018 16:03

Làm gì với số vốn 300 triệu? Có 300 triệu nên làm gì để dễ sinh lời? Nên đầu tư hay kinh doanh gì để an toàn khi có 300 triệu? Nếu bạn đang đau đầu chưa biết làm gì thì có thể tham khảo những ý tưởng kinh doanh đầu tư đúng hướng sau đây. Cùng theo dõi ngay nhé!

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Với số vốn 300 triệu bạn có thể làm giàu nếu có hướng đầu tư kinh doanh hợp lý

-Ảnh: Internet

1. Mở hiệu cầm đồ

Mở hiệu cầm đồ là ý tưởng làm giàu táo bạo. Nhu cầu cầm cố tài sản của mọi người không bao giờ là hết, thậm chí  còn mỗi ngày một tăng cao.

Làm gì với số vốn 300 triệu để nhanh giàu? - Ảnh 2
Mở hiệu cầm đồ là ý tưởng kinh doanh táo bạo -Ảnh: Internet

Thử tính nhẩm nhé: trong 1 tháng bạn cầm đồ của khách từ 150-200 triệu, lãi suất tối đa 5.000 đồng/ngày thì sẽ đem về một khoản lợi nhuận rất lớn rồi. Có thể xem, đây là cơ hội làm giàu và là lựa chọn tối ưu nhất cho bạn.

Lưu ý:

  • Nên lựa chọn địa điểm thu hút nhiều khách hàng hơn để mở dịch vụ. Bao gồm: tại các thành phố lớn, thị trấn, thị xã, gần, chợ, khu công nghiệp, các trường đại học,  …
  • Khả năng định giá tài sản tốt để không bị “hớ” vì trả giá quá cao cho một món đồ.

2. Kinh doanh nhượng quyền thức ăn nhanh

Một ý tưởng nữa khi bạn muốn biết làm gì với số vốn 300 triệu khác đó là đầu tư kinh doanh nhượng quyền đồ ăn nhanh. Đây là mô hình kinh doanh không cần quá nhiều vốn mà lợi nhuận thu về lại cực cao đang được rất nhiều bạn trẻ theo đuổi và có hiệu quả rất cao.

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Kinh doanh nhượng quyền đồ ăn nhanh -Ảnh: Internet

Bạn nên chọn các thương hiệu đang được yêu thích hiện nay như Lotteria, Gà rán KFC,… Bán với số lượng càng nhiều thì lợi nhuận thu lại sẽ càng cao. Số vốn 300 triệu sẽ giúp bạn tự tin thể hiện tài năng kinh doanh của mình.

Lưu ý:

  • Tính toán để đưa ra mức giá hợp lý nhằm gây hấp dẫn khách hàng vừa thu được lợi nhuận. Đặc biệt là vào thời gian đầu mới mở quán, bạn nên kèm theo những khuyến mại như com bo mua bánh tặng nước, mua 5 tặng 1, …
  • Nhằm thu hút được lượng lớn đối tượng khách hàng tiềm năng là nhân viên văn phòng, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, bạn nên chọn mặt bằng ngay cạnh các văn phòng, công sở hay trường học, chợ,…
  • Không gian quán nên rộng, thoáng, sạch sẽ.

Hiện nay xu hướng mua đồ ăn vặt online và giao hàng tận nơi rất phổ biến và được yêu thích. Hình thức này rất đơn giản, nhanh gọn và tiết kiệm được nhiều thời gian. Do đó, bạn nên chi thêm khoảng 7-9 triệu để thiết kế một website chuyên bán thức ăn

3. Kinh doanh tiệm net

Đầu tư một quán net nhỏ là ý tưởng đơn giản, nhàn hạ. Vì sao vậy?

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KInh doanh tiệm net -Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần bỏ vốn đầu tư máy móc với dàn máy cấu hình khủng đáp ứng nhu cầu lướt net, chơi game tốc độ cao của khách hàng.  Cứ sáng mở cửa đón khách và đến giờ thì đóng cửa nghỉ ngơi là bạn đã có thể thu lời với số vốn 300 triệu.

Lưu ý:

  • Địa điểm: Nên chọn mặt bằng ở những khu dân cư đông đúc, cạnh trường học hay trường Đại học. Không gian quán sạch sẽ, gọn gàng.
  • Giá thành:  Đảm bảo phải phù hợp với khu vực dân cư nơi đó và phải tính theo tiếng. Cần có ưu đãi kèm theo như dùng máy 5 tiếng thì tính 20.000 vnđ, 1 tiếng 5.000 vnđ. 
  • Để tăng thêm thu nhập, bạn nên bán kèm thêm nước, bánh, trái cây hay đồ ăn vặt.

Trên đây là 3 ý tưởng giải đáp hay cho thắc mắc làm gì với số vốn 300 triệu mà bạn có thể tham khảo. Đây được xem là những xu hướng mới nhất năm nay. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn sẽ lựa chọn hướng đi phù hợp nhất với bản thân nhé!

Chúc bạn làm giàu thành công với những ý tưởng này!

 

Có 200 triệu nên kinh doanh gì?

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