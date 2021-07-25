Sau khi đi làm về, anh C. hốt hoảng phát hiện vợ bị thương nặng, còn con trai 3 tháng tuổi nằm bên cạnh đã tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/7, các đơn vị liên quan công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong cạnh người mẹ đang bị thương.

Người dân địa phương cho biết, vào tối 23/7 anh C. sau khi đi làm thì trở về nhà tại QL20, thôn Phú Tân (xã Phú Hội) thì phát hiện con trai 3 tháng tuổi nằm bất động, cạnh đó là vợ anh C. cũng bị thương và bất tỉnh.

Anh C. sau đó đã hô hoán để người dân biết và hỗ trợ đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong, riêng người vợ cũng bị thương rất nặng.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Công an huyện Đức Trọng đã tiếp nhận thông tin, phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, anh C. và người vợ tên T. kết hôn đã hơn một năm nay. Gia đình anh C. thuộc trường hợp khó khăn ở địa phương, anh C. từ nhỏ đã đi làm công nhân ở nhiều địa phương khác nhau.

Khoảng 4 năm trở lại đây, anh C. trở về quê sinh sống và lập gia đình, đến nay thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện chị T. vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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