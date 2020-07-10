Sau khi phẫu thuật nâng mũi, cô gái bị đau nhức nên đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã cho bệnh nhân nhập viện, tiến hành rút sụn, vệ sinh hốc mũi hàng ngày.

Hiện nay, việc phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến, đặc biệt là phẫu thuật nâng mũi. Chính vì nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng cao, các trung tâm thẩm mỹ, spa được mở ra liên tục như nấm mọc sau mưa. Tuy nhiên, không phải trung tâm nào cũng đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Đã có không ít chị em gặp biến chứng thẩm mỹ dẫn đến tiền mất tật mang.

Cô gái bị áp xe sau khi phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, đại diện khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân 19 tuổi (ngụ tại thị xã Đông Triều) bị áp xe (nhiễm trùng) sau khi nâng mũi tại spa.

Theo thông tin trên Zing, sau khi phẫu thuật tại spa này được 1 tháng, cô gái thấy mũi sưng, đau nhức nhiều nên đến bệnh viện thăm khám. Kết quả ban đầu cho thấy phần sống, cánh mũi của bệnh nhân bị sưng nề, chính giữa mũi bị mềm, ấn lõm, đau và có dịch.

Sau khi được chẩn đoán áp xe vùng sống và tiền đình mũi, bệnh nhân phải nhập viện, tiến hành rút sụn silicone, vệ sinh hốc mũi hàng ngày.

Sau 1 tháng nâng mũi, cô gái 19 tuổi đã phải nhập viện điều trị - Ảnh: Internet

Qua 7 ngày theo dõi, điều trị, bệnh nhân đã tránh được nguy cơ thủng vách ngăn - biến chứng nguy hiểm sau nâng mũi.

Liên quan đến trường hợp trên, BSCKI Uông Hồng Hợp cho biết tình trạng sưng và nhiễm trùng của bệnh nhân có thể do quá trình phẫu thuật không đảm bảo vô khuẩn hoặc kỹ năng của người hành nghề chưa vững vàng.

Trường hợp này chính là bài học cho các chị em phụ nữ. Khi làm đẹp, nên lựa chọn những nơi uy tín, chất lượng để tránh hậu quả đáng tiếc.

TP.HCM: Người phụ nữ 28 tuổi ngưng tim, ngưng thở sau khi gây mê để nâng mũi Chỉ sau vài phút tiêm thuốc mê để phẫu thuật nâng mũi, người phụ nữ 28 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch, ngừng hô hấp phải nhập viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-dep-o-spa-co-gai-19-tuoi-bi-nhiem-trung-mui-bac-si-tiet-lo-ly-do-khien-ai-cung-hoang-hon-368085.html