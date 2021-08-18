Kịp thời cứu sống bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhờ tin nhắn cầu cứu từ trang Fanpage bệnh viện

Xã hội 18/08/2021 10:11

Nhận được tin nhắn cầu cứu trên Fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy, các y bác sỹ tại đây đã kịp thời cấp cứu và cứu sống một bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch.

Theo thông tin trên trang Fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 14 giờ 12 phút ngày 7/8, trên trang Fanpage nhận được một tin nhắn cầu cứu của một người phụ nữ trẻ tuổi. Được biết, trong tâm trạng hoang mang, bối rối tột độ, chị viết:

"Các bác sĩ ơi hãy cứu giúp chồng em với! Chồng em đang điều trị COVID-19, giờ nguy kịch phải đặt ống nội khí quản, nguy cơ tử vong… Giờ hai mẹ con em ở đây không biết phải làm sao để cứu chồng em! Mười ngày rồi giờ nghe tin mà đứt ruột đứt gan. Em van xin khẩn cầu các bác sĩ cứu giúp chồng em với…”.

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Câu chuyện được chia sẻ trên trang Fanpage chính thức của Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi vừa nhận được tin nhắn, ngay lập lức, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo các bác sĩ nhanh chóng liên hệ với bệnh viện bạn để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân Trần Văn A. Từ những thông tin được cung cấp, các bác sĩ hồi sức cấp cứu đã đánh giá được tình trạng của bệnh nhân phù hợp với tiêu chí nhận bệnh của Bệnh viện hồi sức COVID-19, đồng thời có khả năng an toàn trên đường chuyển viện. Vì vậy, bệnh viện đã đồng ý tiếp nhận bệnh nhân.

Ngay trong tối 7/8 khoảng 21 giờ, anh Trần Văn A. đã được chuyển đến Bệnh viện hồi sức COVID-19 và nhập khoa 2A trong tình trạng rất nguy kịch: bệnh nhân mê, đang dùng thuốc an thần, thở máy hỗ trợ gần như ở mức cao nhất,…

Kịp thời cứu sống bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhờ tin nhắn cầu cứu từ trang Fanpage bệnh viện - Ảnh 2
Tin nhắn cầu cứu của người vợ trên Fanpage bệnh viện - Ảnh: Cắt từ clip

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Bệnh nhân Trần Văn An mắc Covid-19 được các bác sĩ kịp thời cứu sống - Ảnh: Cắt từ clip

Sau 3 ngày được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân Trần Văn A. đã dần cải thiện, được rút nội khí quản và cho thở oxy dòng cao. Và sau 5 ngày kể từ lúc nhập viện, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn và được chuyển sang khoa 7A (sub-ICU).

Theo ThS.BS Phạm Minh Huy – bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đang tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 cho biết, tình trạng bệnh nhân Trần Văn A. đang cải thiện dần và đến hôm nay, bệnh nhân đã bỏ được máy oxy dòng cao để chuyển sang thở oxy qua mặt nạ (mask).

“Hy vọng trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ bỏ được oxy mask, để cho bệnh nhân thở qua cannula và tính tới chuyện cho bệnh nhân xuất viện” - Bác sĩ Huy chia sẻ.

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