Kinh hoàng: Xảy ra cãi vã, con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ và vợ thương vong

Xã hội 03/03/2023 09:12

Gây án xong, Hạ lên xe bỏ trốn. Vợ chồng ông Hoan sau đó được người thân cùng hàng xóm phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, tối 2/3, lãnh đạo Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) thông tin, Công an huyện An Dương đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng truy bắt đối tượng Hà Đình Hạ, nghi phạm dùng dao chém trọng thương bố mẹ vợ, làm tử vong vợ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo xác định ban đầu từ Công an huyện An Dương vào khoảng 19h45 đến 20h ngày 2/3, tại nhà của gia đình ông bà V.V.H, P.T.Đ (cùng 61 tuổi, ở tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng.

 

 

Kinh hoàng: Xảy ra cãi vã, con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ và vợ thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ trọng án xảy ra tại gia đình ông Vũ Văn Hoan, thôn Đồng Hải, xã An Hưng, H.An Dương (TP. Hải Phòng) - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, hơn 22 giờ đêm qua 2/3, Hạ đi xe máy đến nhà ông Vũ Văn Hoan (ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, H. An Dương, TP. Hải Phòng) tìm vợ là chị Hạnh để nói chuyện. Tại đây, 2 vợ chồng Hạ xảy ra cãi vã, Hạ rút dao nhọn thủ theo người đâm chết vợ.

Thấy con gái bị con rể sát hại, ông Hoan và bà Đan chạy lại can ngăn liền bị Hạ chém trọng thương.

Gây án xong, Hạ lên xe bỏ trốn. Vợ chồng ông Hoan sau đó được người thân cùng hàng xóm phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo Công an H.An Dương phối hợp các phòng nghiệp vụ công an thành phố khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt nghi phạm Hà Đình Hạ.

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