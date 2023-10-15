Một chiếc ô tô do nam tài xế có dấu hiệu say xỉn điều khiển đã tông vào 5 xe máy đang đậu ở hành lang đường bộ ở Bình Dương. Nạn nhân là các phụ huynh chờ đón con học thêm. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong, ít nhất 4 người bị thương.

Theo báo Tiền Phong đưa tin đến tối 15/10, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong. Thời điểm vừa xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, nhiều phụ huynh đang chờ đón học sinh học thêm tại nhà thầy giáo trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì ô tô mang biển số tỉnh Bình Dương lao tới, lùa 5 chiếc xe máy của phụ huynh đang dừng bên đường.

Sau vụ va chạm, 5 xe máy nằm la liệt trên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong, 2 người khác bị thương. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Báo Tiền Phong. Theo báo Dân Trí đưa tin, thời điểm trên, ô tô loại 5 chỗ do nam tài xế tên Huỳnh Thanh Bàng (SN 1974, ngụ Bình Dương) điều khiển, lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy hướng từ đường Lý Thái Tổ đi đường Võ Văn Kiệt.

Khi xe đang lưu thông đã bị mất lái, tông vào 5 xe máy của các phụ huynh đang đứng chờ con học thêm. Ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh: Báo Tiền Phong. Cú tông mạnh khiến ít nhất 5 phụ huynh cùng xe máy bị húc văng. Anh T.V.L. (SN 1963, ngụ Bình Dương) tử vong tại chỗ, ít nhất 4 người khác bị thương. Tại hiện trường xe máy và người bị thương nằm la liệt trên vỉa hè, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Xe máy và người bị thương nằm la liệt trên vỉa hè. Ảnh: Báo Tiền Phong. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sau tai nạn, nam tài xế bước xuống xe trong tình trạng không được tỉnh táo. Người này đã rời khỏi hiện trường, đến công an phường trình diện. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở.

TP.HCM: Ô tô biến dạng sau khi đâm vào dải phân cách, đôi nam nữ mắc kẹt trong xe, thương tích nặng Sự cố khiến đôi nam nữ bị kẹt trong xe trong tình trạng bị thương nặng. Các lực lượng chức năng phải giải cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

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