Kinh hoàng ô tô tông 5 xe máy, người và xe nằm la liệt, 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương

Xã hội 15/10/2023 20:27

Một chiếc ô tô do nam tài xế có dấu hiệu say xỉn điều khiển đã tông vào 5 xe máy đang đậu ở hành lang đường bộ ở Bình Dương. Nạn nhân là các phụ huynh chờ đón con học thêm. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong, ít nhất 4 người bị thương.

Theo báo Tiền Phong đưa tin đến tối 15/10, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Kinh hoàng ô tô tông 5 xe máy, người và xe nằm la liệt, 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương - Ảnh 1
Thời điểm vừa xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, nhiều phụ huynh đang chờ đón học sinh học thêm tại nhà thầy giáo trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì ô tô mang biển số tỉnh Bình Dương lao tới, lùa 5 chiếc xe máy của phụ huynh đang dừng bên đường.

Sau vụ va chạm, 5 xe máy nằm la liệt trên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong, 2 người khác bị thương.

Kinh hoàng ô tô tông 5 xe máy, người và xe nằm la liệt, 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Báo Tiền Phong. 

Theo báo Dân Trí đưa tin, thời điểm trên, ô tô loại 5 chỗ do nam tài xế tên Huỳnh Thanh Bàng (SN 1974, ngụ Bình Dương) điều khiển, lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy hướng từ đường Lý Thái Tổ đi đường Võ Văn Kiệt.

Khi xe đang lưu thông đã bị mất lái, tông vào 5 xe máy của các phụ huynh đang đứng chờ con học thêm.

Kinh hoàng ô tô tông 5 xe máy, người và xe nằm la liệt, 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương - Ảnh 3
Ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Cú tông mạnh khiến ít nhất 5 phụ huynh cùng xe máy bị húc văng. Anh T.V.L. (SN 1963, ngụ Bình Dương) tử vong tại chỗ, ít nhất 4 người khác bị thương.

Tại hiện trường xe máy và người bị thương nằm la liệt trên vỉa hè, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

Kinh hoàng ô tô tông 5 xe máy, người và xe nằm la liệt, 1 người chết, ít nhất 4 người bị thương - Ảnh 4
Xe máy và người bị thương nằm la liệt trên vỉa hè. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sau tai nạn, nam tài xế bước xuống xe trong tình trạng không được tỉnh táo.

Người này đã rời khỏi hiện trường, đến công an phường trình diện. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở.

TP.HCM: Ô tô biến dạng sau khi đâm vào dải phân cách, đôi nam nữ mắc kẹt trong xe, thương tích nặng

TP.HCM: Ô tô biến dạng sau khi đâm vào dải phân cách, đôi nam nữ mắc kẹt trong xe, thương tích nặng

Sự cố khiến đôi nam nữ bị kẹt trong xe trong tình trạng bị thương nặng. Các lực lượng chức năng phải giải cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô gây tai nạn ô tô tông 5 xe máy ô tô tông liên hoàn ở Bình Dương tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 44 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1