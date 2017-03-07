Nữ du khách trẻ tuổi người Anh đã bị bắt giữ, giam cầm và xâm hại suốt gần 2 tháng trong chuyến đi du lịch của mình đến Queenland.

Cô gái này đã trải qua một loạt cuộc tra tấn và hãm hiếp kéo dài từ ngày 02/ 01 đến ngày 05/03/2017 khi thực hiện chuyến du lịch dài 1360 km từ Nam Cairns về Roma.

Cô gái 22 tuổi này cuối cùng đã được giải cứu vào chiều Chủ nhật ngày 05/03 vừa qua. Khi cảnh sát đang tuần tra về hướng Mitchell, cách Brisbane khoảng 600 cây số về phía Tây, họ đã bắt gặp cô gái bị thương nặng nằm dưới chiếc xe ven đường.

Nữ du khách được chẩn đoán là bị gãy xương mặt, trên người đầy vết thâm tím và vết cắt. Sau một hồi đấu tránh và tích cực tìm kiếm, cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi lẫn trốn gần đó.

Thanh tra Paul Hart chia sẻ trên ABC rằng: "Chúng tôi chắc chắn những gì đã xảy ra với cô gái trẻ này là quá sức khủng khiếp.”

Kẻ tình nghi được xác định là một người đàn ông 22 tuổi, sống ở Manunda của Cairns. Theo thông tin từ phía cảnh sát, tên này đang phải đối mặt với hơn 20 cáo buộc, trong đó gồm 4 vụ hãm hiếp, 8 vụ tấn công, 4 vụ siết cổ và 2 tội danh khác.

Ngay sau đó, nghi phạm đã nộp đơn xin bảo lãnh nhưng đã bị từ chối. Hắn ta sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 23 tháng này. Cảnh sát cho hay việc bị xâm hại và tra tấn trong một khoảng thời gian dài khiến cô gái bị tổn thương nghiêm trọng về thể xác và đặc biệt là bị chấn động lớn về tâm lý.

"Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ cô gái này sau vụ việc ở Queensland và vẫn giữ liên lạc mật thiết với chính quyền địa phương nơi này", phát ngôn viên của Hội đồng điều tra Anh cho biết.

(Nguồn: Dailymail)

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