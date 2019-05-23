Kinh hoàng: Lật xe khách trong đêm, bé gái 2 tuổi và mẹ chết thương tâm, 17 người khác bị thương

Xã hội 23/05/2019 10:26

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai vào tối qua (22/5) khiến 19 người thương vong, trong đó có hai mẹ con tử vong.

Sáng nay (23/5), trao đổi với báo chí, Công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết cơ quan này vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe khách lật vào tối qua khiến 2 người chết, 17 người bị thương.

Kinh hoàng: Lật xe khách trong đêm, bé gái 2 tuổi và mẹ chết thương tâm, 17 người khác bị thương - Ảnh 1
Chiếc xe khách gặp tai nạn trong đêm vì tài xế không làm chủ được tốc độ - Ảnh: Internet

Vào khoảng 18 giờ 40 phút tối qua, xe khách mang biển số 51B – 123.56 do tài xế Nguyễn Tú điều khiển lưu thông trên QL 1A theo hướng Đồng Nai – Bình Thuận.

Khi xe đi đến khu vực ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh thì bất ngờ xảy ra tai nạn khiến xe lật ngang, đè lên một chiếc xe máy mang biển số 60F1 – 0056 do anh Trần Thanh Lâm (sinh năm 1990, ngụ xã Xuân Tân) điều khiển đang dừng bên đường.

Kinh hoàng: Lật xe khách trong đêm, bé gái 2 tuổi và mẹ chết thương tâm, 17 người khác bị thương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con chị Diệu chết thương tâm - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong: chị Đặng Thị Diệu (sinh năm 1992, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và con gái là bé Chung Đặng Nhã Hân (sinh năm 2017). 17 người khác bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thị xã Long Khánh, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể là do tài xế không làm chủ được tốc độ khi gặp trời mưa, đường trơn trượt khiến xe khách bị lật.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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