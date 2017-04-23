Theo Mirror, cậu bé Kamvelihle Ngalathe 4 tuổi, sinh sống ở KwaNtsila, Nam Phi đã bị cậu của mình là Mandisi Gwanya, 30 tuổi giết chết và ăn thịt.

Khoảng 2 giờ sáng ngày hôm đó, bà Nontuthuezelo đến kiểm tra nhà của Mandisi Gwanya – cháu họ của bà để tìm đứa bé. Tuy nhiên khi đến nơi, người này lại không cho bà vào. Thái độ của anh ta khiến bà nghi ngờ, nên bà Nontuthuezelo đã hét lên và kêu gọi dân làng đến kiểm tra ngôi nhà.

Người thân của bé Kamvelihle cho biết, sau khi cậu xin đi chơi với bạn vào buổi trưa, mãi tới nửa đêm họ vẫn không thấy em về nhà. Vì lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ, bà Gran Nontuthuezelo Gwanya (bà của nạn nhân), 70 tuổi đã huy động mọi người trong gia đình chia nhau đi tìm.

Khi vào được ngôi nhà, cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Bà Nontuthuezelo nói với các phóng viên địa phương: “Khi bước vào căn phòng, tôi nghĩ rằng một con lợn đã bị giết ở đó. Tuy nhiên, sau đó tôi nhìn thấy những miếng thịt và bàn tay của một đứa trẻ. Mandisi Gwanya đã thú nhận với tôi rằng chính nó đã giết chết và ăn thịt cháu tôi”.

Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát đã đến hiện trường và bắt giữ hung thủ để phục vụ điều tra.

Những người hàng xóm cho biết, họ nhìn thấy trên sàn nhà lênh láng máu, giống như nơi người ta giết động vật trong những buổi tế thần. Người ta còn nhìn thấy, xương sường của cậu bé nằm cạnh họp sọ bị lột da và máy rắc muối cũng ở gần đó.

Theo báo cáo của cảnh sát, hung thủ vừa được thả ra gần đây sau khi bị bắt vì tội giết người vào 7 năm trước. Khi kiểm tra máu và nước tiểu, cảnh sát phát hiện trước đó hắn đã sử dụng ma túy.

Cô Nosidima Xakana – người thân của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại sự việc: “Đêm hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của bà Nontuthuezelo gọi đến để cùng mọi người tìm cháu bà. Khi bà ấy đi đến nhà của Mandisi Gwanya và phát hiện vụ việc. Lúc tôi đến nơi, thi thể của Kamva nằm trên sàn nhà, thịt của nó được cắt thành từng mảnh nhỏ. Căn phòng lúc đó trông như một cái lò mổ, máu ở khắp mọi nơi. Mandisi Gwanya nói với dân làng và cảnh sát rằng hắn đã uống máu, ăn trái tim và não của đứa bé. Cảnh sát cũng tìm thấy hộp sọ của đứa nhỏ ở đó. Đáng sợ là phần da đầu và đôi mắt đã bị lấy đi”.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tích cực điều tra để hoàn thành hồ sơ của vụ án.