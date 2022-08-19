Kinh hãi: Tài xế ô tô 7 chỗ có nồng độ cồn lao xe vào thẳng nhà dân, húc văng đôi vợ chồng chủ tiệm trà thương vong

Xã hội 19/08/2022 08:44

Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà T. bị hất văng ra khỏi hiện trường khoảng 12m.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, tối 18/8, UBND P.6, TP. Cà Mau tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong. Qua xét nghiệm, bước đầu, ngành chức năng địa phương xác định, người điều khiển ôtô có nồng độ cồn trong máu.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 51G.803... do tài xế Võ Minh Lâm (33 tuổi) ngụ tại TP.HCM lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM về TP. Cà Mau.

 

Kinh hãi: Tài xế ô tô 7 chỗ có nồng độ cồn lao xe vào thẳng nhà dân, húc văng đôi vợ chồng chủ tiệm trà thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc khóm 7, phường 6 thì bất ngờ mất lái, tông vào cây xanh trước nhà dân chiều ngược lại. Sau đó, ôtô trên tiếp tục tông vào người ông N.T.H. (64 tuổi; ngụ phường 6) và vợ là bà T.T.T.T. khi cả 2 đang đứng trước nhà.

Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà T. bị hất văng ra khỏi hiện trường khoảng 12m. Tài xế cũng bị thương nặng nên được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. 

"Trước vụ tai nạn khoảng 5 phút, tôi thấy 2 vợ chồng ông H. đang sửa lại phần ống cống trước nhà. Nghe tiếng va chạm mạnh, tôi chạy ra thì thấy ông H. tử vong, còn bà T. thì bị hất văng ra xa” – một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

Vụ tài xế ô tô đâm loạt xe máy ở cây xăng làm 8 người bị thương: Đối tượng phải đối diện án phạt nào?

Vụ tài xế ô tô đâm loạt xe máy ở cây xăng làm 8 người bị thương: Đối tượng phải đối diện án phạt nào?

“Vụ tai nạn sẽ để lại hậu quả ảnh hưởng đến đời sống của các nạn nhân, do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền phòng chống tác hại rượu bia, luật giao thông đường bộ để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra” -  TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô 7 chỗ tông 2 người thương vong ô tô điên lao vào nhà dân ô tô tông 2 người thương vong

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 40 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 5 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 46 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?