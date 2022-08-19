Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà T. bị hất văng ra khỏi hiện trường khoảng 12m.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, tối 18/8, UBND P.6, TP. Cà Mau tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong. Qua xét nghiệm, bước đầu, ngành chức năng địa phương xác định, người điều khiển ôtô có nồng độ cồn trong máu.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 51G.803... do tài xế Võ Minh Lâm (33 tuổi) ngụ tại TP.HCM lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM về TP. Cà Mau.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc khóm 7, phường 6 thì bất ngờ mất lái, tông vào cây xanh trước nhà dân chiều ngược lại. Sau đó, ôtô trên tiếp tục tông vào người ông N.T.H. (64 tuổi; ngụ phường 6) và vợ là bà T.T.T.T. khi cả 2 đang đứng trước nhà.

Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà T. bị hất văng ra khỏi hiện trường khoảng 12m. Tài xế cũng bị thương nặng nên được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

"Trước vụ tai nạn khoảng 5 phút, tôi thấy 2 vợ chồng ông H. đang sửa lại phần ống cống trước nhà. Nghe tiếng va chạm mạnh, tôi chạy ra thì thấy ông H. tử vong, còn bà T. thì bị hất văng ra xa” – một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

Vụ tài xế ô tô đâm loạt xe máy ở cây xăng làm 8 người bị thương: Đối tượng phải đối diện án phạt nào? “Vụ tai nạn sẽ để lại hậu quả ảnh hưởng đến đời sống của các nạn nhân, do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền phòng chống tác hại rượu bia, luật giao thông đường bộ để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra” - TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ.

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