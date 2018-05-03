Không phải thất tình hay thất nghiệp, chứng kiến người thân dần già đi mới là nỗi đau lớn nhất

"Rồi đến một ngày nào đó điều khiến bạn buồn không còn là do thất tình, thất nghiệp, mà là việc chứng kiến những người trong gia đình ngày một thêm tuổi và yếu đi. Một ngày nào đó ông nội bỗng ốm đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, dù rằng trước đó ông vẫn khỏe mạnh, làm cái này cái kia cho con cháu.

Nhiều giờ qua, dòng tâm sự của một cô gái viết về nỗi buồn khi chứng kiến người thân trong gia đình ngày một già yếu được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ.

Đó là những giây phút tim bạn sẽ thấp thỏm, lo âu nhưng bản thân lại không dám để lộ nỗi lo hiện rõ trên gương mặt. Vì người bệnh thì chẳng thể nào vui nổi khi biết mình yếu đi nên bạn buộc lòng phải duy trì nụ cười cùng với vẻ mặt hớn hở để giữ mãi không khí vui vẻ. Đó là những giây phút bạn không được yếu lòng và phải luôn tìm mọi cách để vịn vào những dòng suy nghĩ lạc quan.

Một ngày nào đó bà nội bỗng than đau buốt cả đầu, dù rằng hôm đó trời không trở gió mùa. Một ngày nào đó ông ngoại bỗng than đau chân, vì đôi chân bị sưng, dù rằng đều đặn mỗi buổi sáng ông đều dậy sớm đi bộ tập thể dục. Một ngày nào đó bà ngoại tự nhiên than mệt, dù trước đó vài giây còn đứng trong bếp loay hoay nêm nồi canh, lát sau tự dưng nghe tim đập mệt mỏi, tay chân bủn rủn….

Kèm theo bài viết là hình ảnh cô gái chăm sóc ông của mình trong bệnh viện - Ảnh: Facebook

Ngày mai như thế nào cũng không còn quan trọng, vì ngay giờ phút này, ở chính nơi đây, những người mà ta yêu thương vẫn còn bình an. Ấm áp lắm!

Bỗng dưng thấy người già thật tội, cả đời vì con cháu, niềm vui lớn nhất cũng là con cháu, nào đâu có cần gì xa hoa, chỉ cần có ai ở bên trò chuyện hoặc đơn giản là nghe mình kể chuyện. Con cháu thì lại quá mải mê với những thứ mới mẻ trong cuộc sống, người lớn thì ham công tiếc việc, con trẻ lại ham chơi, mấy ai để ý một tiếng gọi, một ánh mắt ngóng trông của người già bị bỏ lại.

Những ngày còn bé có thể ngồi hàng giờ nghe bà kể chuyện, có thể cả ngày lẽo đẽo theo ông tò mò luôn miệng hỏi đông tây nam bắc, khi ấy thế giới quan còn bé nhỏ, những câu chuyện lặp đi lặp lại ấy nghe không bao giờ biết chán. Lớn lên rồi, có nhiều thứ vô tình được đặt lên trên cả gia đình, cũng là một thời con trẻ nông nổi, người già lại già thêm, những câu chuyện ngày xưa cũng đã phai màu đôi ba câu chữ… Đổi lại cho sự háo hức lắng nghe ngày nào giờ là ậm ừ qua loa, hoặc đôi lúc là khó chịu cáu gắt. Người lớn cũng vậy, con trẻ cũng vậy, chỉ mỗi người già cô đơn…

Không biết sau này, khi cha mẹ mình đã già đi như ông bà nội ngoại bây giờ, mình có thể dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện ngày xưa đã kể vạn lần hay không nữa… Nói thì dễ lắm, làm mới khó!".

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bài viết thu hút gần 15 nghìn lượt like, hàng nghìn lượt bình luận. Nó khiến nhiều bạn trẻ phải suy ngẫm lại, dành thời gian quan tâm đến người thân mình nhiều hơn.

Bài viết nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Tôi đã từng vừa khóc vừa đút cháo cho ông ngoại trên giường bệnh, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ nhiều lắm. Lúc nhìn ông tôi được thay đồ rồi đặt vào quan tài, tôi biết tôi đã muộn mất rồi, tuổi trẻ sống vội và vô tâm quá”, V.K bình luận.

“Lớn lên đồng nghĩa với việc phải nhìn từng người thân của mình lần lượt ra đi, một ngày nào đấy không biết trước. Có thể rất nhanh người lúc nào cũng bên cạnh mình, từng nghĩ sẽ mãi bảo vệ mình, từng nghĩ người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình sẽ lập tức biến mất. Vậy nên trân trọng và yêu thương người bên cạnh đi, đừng để mình phải hối hận vì điều gì”, N.K chia sẻ.

“Điều buồn nhất là khi mình học xa nhà, và đột ngột người thân mình có đau ốm, hay rủi mồm là ra đi. Mà dù cố gắng đến mấy mình cũng chẳng thể về để nhìn họ lần cuối hoặc chỉ là về được chăm sóc họ. Bà ngoại tôi bị gãy tay, tôi thương bà quá mà không làm gì được, gọi về bà còn giấu không cho tôi biết, người già mà, ai biết trước được gì đâu”, M.H bày tỏ sự đồng cảm với chủ nhân bài viết.