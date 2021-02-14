Không phải chỉ có 14/2, một năm còn có thêm 2 ngày lễ tình nhân khác có thể bạn chưa biết

Có lẽ với bất kì ai thì ngày lễ tình nhân 14/2 cũng đã quá quen thuộc. Ngày lễ này còn có tên gọi khác là Valentine Đỏ. Nguồn gốc của ngày lễ tình nhân Valentine Đỏ được truyền miệng lại như sau:

Tuy nhiên, do tình yêu quá mãnh liệt nên nhiều cặp đôi vẫn quyết tâm ở bên nhau. Lúc bấy giờ có một vị linh mục tên là Valentine. Vì cảm động trước tình yêu mãnh liệt nên ông đã tác thành, làm một lễ cưới bí mật cho một cặp đôi. Sau đó ông bị xử tội chết. Trước khi bị hành hình, ông đã viết một bức thư gửi cho cô con gái của người cai tù – cô gái được ông chữa sáng đôi mắt mù trước đó, kí tên “dal vostro Valentino – from your Valentine”. Đây được xem là bức thư Valentine đầu tiên.

Xa xưa, trong một vương quốc xa xôi nọ, có một vị hoàng đế vô cùng độc tài, ông bắt các trai tráng trong vương quốc phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý. Nghĩ rằng các chàng trai này vì gia đình, tình cảm nam nữ nên trở nên yếu đuối, không tham gia chinh chiến nên ông đã ban hành lệnh cấm tất cả các đôi nam nữ trong vương quốc được yêu nhau, đồng thời cấm tất cả các hôn lễ diễn ra.

Dần dần những bức thư được người ta gửi tặng cho nhau trùng hợp vào ngày 14/2 và được ký tên From your Valentine. Từ đó đến nay, 14/2 trở thành ngày lễ tình nhân Đỏ phổ biến trên thế giới. Dịp này, các cặp đôi dành tặng những điều ngọt ngào cho một nửa của mình như tấm thiệp, socola… với ước mong tình yêu cũng sẽ lãng mạn và ngọt ngào mãi.

Ngày lễ tình nhân 14/3 (Valentine Trắng)

Sau lễ tình nhân 14/2 thì Valentine Trắng cũng là một ngày lễ được nhiều người mong đợi. Ngày lễ này có nguồn gốc xuất phát từ Nhật Bản, nó diễn ra sau lễ tình nhân Đỏ 1 tháng, rơi vào đúng ngày 14/3. Valentine Trắng là ngày mà các bạn nam sẽ bày tỏ, thể hiện tình cảm với các bạn nữ. Ngày lễ này được cho rằng xuất phát từ câu chuyện của chàng trai bán kẹo tại Nhật Bản vào năm 1965. Chuyện kể rằng, để đáp lại tình cảm của bạn gái, vào ngày 14/3, chàng trai đã tặng cho cô ấy một hộp kẹo có màu trắng như tuyết. Từ đó về sau, ngày 14/3 hàng năm trở thành ngày Valentine Trắng. Các chàng trai sẽ nhân dịp này để gửi tặng những lời chúc ngọt ngào hoặc món quà đặc biệt đến cho bạn gái của mình.

Valentine Trắng là dịp bạn nam đáp lại tình cảm bạn nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Valentine Đen 14/4

Với các bạn trẻ Việt Nam thì có lẽ ngày Valentine Đen khá xa lạ. Tuy nhiên, đây lại là một ngày lễ rất phổ biến của giới trẻ Hàn Quốc. Ngược lại với ý nghĩa của hai ngày lễ tình nhân Đỏ và Trắng phía trên, Valentine Đen lại là ngày lễ dành cho những người độc thân.

Valentine Đen là ngày dành cho người độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày này, những người chưa tìm được một nửa của mình sẽ cùng tụ họp với nhau, cùng làm một bữa tiệc độc thân vui vẻ, sôi động. Điểm đặc biệt là những người này sẽ hẹn nhau cùng mặc trang phục có màu đen, và ăn món mì tương đen truyền thống của Hàn Quốc để hưởng ứng ngày lễ. Ngoài ra, họ cũng có thể tự nhâm nhi những thanh socola để tự tận hưởng cuộc sống độc thân, tuy nhìn bên ngoài u tối nhưng lại vô cùng ngọt ngào như chính thanh socola.