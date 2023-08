Không phải chỉ có 14/2, một năm còn có thêm 2 ngày lễ tình nhân khác có thể bạn chưa biết

Xa xưa, trong một vương quốc xa xôi nọ, có một vị hoàng đế vô cùng độc tài, ông bắt các trai tráng trong vương quốc phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý. Nghĩ rằng các chàng trai này vì gia đình, tình cảm nam nữ nên trở nên yếu đuối, không tham gia chinh chiến nên ông đã ban hành lệnh cấm tất cả các đôi nam nữ trong vương quốc được yêu nhau, đồng thời cấm tất cả các hôn lễ diễn ra.

Valentine Đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do tình yêu quá mãnh liệt nên nhiều cặp đôi vẫn quyết tâm ở bên nhau. Lúc bấy giờ có một vị linh mục tên là Valentine. Vì cảm động trước tình yêu mãnh liệt nên ông đã tác thành, làm một lễ cưới bí mật cho một cặp đôi. Sau đó ông bị xử tội chết. Trước khi bị hành hình, ông đã viết một bức thư gửi cho cô con gái của người cai tù – cô gái được ông chữa sáng đôi mắt mù trước đó, kí tên “dal vostro Valentino – from your Valentine”. Đây được xem là bức thư Valentine đầu tiên.